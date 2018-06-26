Biblioteca Municipal de Vitória realiza Banca Troca de Livros

Banca Troca de Livros da Prefeitura de Vitória Crédito: Divulgação/PMV

Está no clima de revitalizar sua estante de livros e renovar suas leituras? A Biblioteca Municipal Adelpho Poli Monjardim, localizada no Casarão Cerqueira Lima, na Cidade Alta, em Vitória, realiza a Banca Troca de Livros nesta semana. Até sexta-feira (29), das 13h às 18h30 (na quarta-feira (27), em função do jogo do Brasil, será das 8h30 às 13 h), os interessados podem comparecer ao local com um livro e levar até dois exemplares diferentes no lugar da obra doada.

Vale lembrar que o livro deve estar em bom estado de conservação. Não são aceitos livros didáticos, apostilas, revistas, cópias, encadernações em espiral e exemplares ilegíveis, rasurados, sem capa, rasgados, amassados, sujos ou com outros danos.





A proposta do projeto é incentivar a prática da leitura e proporcionar aos participantes a possibilidade de substituir um livro já lido por outro de seu interesse, além de facilitar o acesso da população às obras. Confira alguns livros disponíveis para a troca.

- Reparação, de Ian McEwan;

- Ensaio Sobre a Cegueira, de José Saramago;

- Cavidades, de Anderson Bardot;

- Pedaços de Mim, de Marcelo Grillo;

- Livro Novíssimo: poemas de Fernando Achiamé;

- Construções e Descontruções do Sagrado, de Cláudio Rodrigues;

- O Vestido Azul, de Sandra Aymone (infantojuvenil);

- Vento Sul, de Silvana Sampaio (infantojuvenil);

- Uma Viagem de Tartaruga, de Adrielly Selvatici (infantojuvenil);

Gibis: Turma da Mônica; Magali; Zé Carioca; Cascão; Cebolinha, Chico Bento, entre outros.

SERVIÇO





Banca Troca de Livros





Quando: até sexta (29), das 13h às 18h30 - exceto quarta (27), que abre das 8h30 às 13h

Onde: Biblioteca Adelpho Poli Monjardim  Casarão Cerqueira Lima - rua Muniz Freire, 23, Cidade Alta, Centro