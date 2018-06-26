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LITERATURA

Biblioteca Municipal de Vitória realiza Banca Troca de Livros

Banca permite substituir um livro já lido por outro de interesse do leitor

Publicado em 26 de Junho de 2018 às 19:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jun 2018 às 19:12
Banca Troca de Livros da Prefeitura de Vitória Crédito: Divulgação/PMV
Está no clima de revitalizar sua estante de livros e renovar suas leituras? A Biblioteca Municipal Adelpho Poli Monjardim, localizada no Casarão Cerqueira Lima, na Cidade Alta, em Vitória, realiza a Banca Troca de Livros nesta semana. Até sexta-feira (29), das 13h às 18h30 (na quarta-feira (27), em função do jogo do Brasil, será das 8h30 às 13 h), os interessados podem comparecer ao local com um livro e levar até dois exemplares diferentes no lugar da obra doada.
Vale lembrar que o livro deve estar em bom estado de conservação. Não são aceitos livros didáticos, apostilas, revistas, cópias, encadernações em espiral e exemplares ilegíveis, rasurados, sem capa, rasgados, amassados, sujos ou com outros danos.
 
A proposta do projeto é incentivar a prática da leitura e proporcionar aos participantes a possibilidade de substituir um livro já lido por outro de seu interesse, além de facilitar o acesso da população às obras. Confira alguns livros disponíveis para a troca.
- Reparação, de Ian McEwan;
- Ensaio Sobre a Cegueira, de José Saramago;
- Cavidades, de Anderson Bardot;
- Pedaços de Mim, de Marcelo Grillo;
- Livro Novíssimo: poemas de Fernando Achiamé;
- Construções e Descontruções do Sagrado, de Cláudio Rodrigues;
- O Vestido Azul, de Sandra Aymone (infantojuvenil);
- Vento Sul, de Silvana Sampaio (infantojuvenil);
- Uma Viagem de Tartaruga, de Adrielly Selvatici (infantojuvenil);
Gibis: Turma da Mônica; Magali; Zé Carioca; Cascão; Cebolinha, Chico Bento, entre outros.
SERVIÇO
 
Banca Troca de Livros
 
Quando: até sexta (29), das 13h às 18h30 - exceto quarta (27), que abre das 8h30 às 13h
Onde: Biblioteca Adelpho Poli Monjardim  Casarão Cerqueira Lima - rua Muniz Freire, 23, Cidade Alta, Centro
Aberto ao público

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