Beyoncé lança álbum inspirado em 'O Rei Leão' e divulga música inédita

Canção adianta aos fãs dublagem da cantora no clássico da Disney

Agência Folha Press

Publicado em 10 de julho de 2019 às 15:42

 - Atualizado há 6 anos

Beyoncé será a voz de Nala em "O Rei Leão" Crédito: Instagram/@beyoncé

Disney divulgou nesta terça-feira (9) que a cantora Beyoncé é a produtora e curadora de um álbum inspirado no novo filme de O Rei Leão.

> Beyoncé e Elton John compõem músicas inéditas para 'O Rei Leão'

Intitulado "The Lion King: The Gift", o CD reunirá artistas de todo o mundo e sons da África, com previsão de lançamento para dia 19 de julho, ou seja, um dia após o lançamento do filme no Brasil.

Uma das faixas do novo álbum foi divulgada no mesmo dia do anúncio. "Spirit", interpretada por Beyoncé, integra a trilha sonora do filme e adianta aos fãs um pouco da dublagem da cantora no clássico da Disney.

Beyoncé dublará a leoa Nala, par romântico do protagonista Simba, que terá a voz do ator Donald Glover. Também estão no elenco Chiwetel Ejiofo (Scar), Seth Rogen (Pumba) e Billy Eichner (Timão).

> Timão e Pumba aparecem cantando em novo trailer de 'O Rei Leão'

No Brasil, é Iza quem interpreta a felina Nala e Ícaro Silva fica responsável pela dublagem do protagonista Simba. Os dois já apareceram cantando "Nesta Noite o Amor Chegou", versão em português de "Can You Feel the Love Tonight", música do filme.

A nova versão da animação, que fez sucesso anos anos, 1990, agora é retratada em uma forma computadorizada, como se os bichos fossem de verdade. A direção é do ator e diretor Jon Favreau's, que também fez a última versão de "Mogli, o Menino Lobo" (2016).

