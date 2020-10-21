Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Televisão

'Betty, a Feia' terá primeira versão com uma protagonista negra

Após adaptações em 19 países, produção ganha versão na África do Sul
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 out 2020 às 11:57

Publicado em 21 de Outubro de 2020 às 11:57

Franquia colombiana de sucesso, 'Betty, a Feia' ganha primeira protagonista negra em adaptação da África do Sul
Franquia colombiana de sucesso, 'Betty, a Feia' ganha primeira protagonista negra em adaptação da África do Sul Crédito: Divulgação
O sucesso colombiano "Betty, a Feira", que ganhou várias versões espalhadas pelo mundo, incluindo o Brasil, agora terá sua primeira adaptação com uma protagonista negra. A nova série está sendo produzida na África do Sul e deverá estrear em abril do próximo ano.
A nova versão deve manter o tom terno e cômico da novela colombiana "Yo Soy Betty, la Fea", que foi adaptada com sucesso em 19 lugares. No Brasil, ela recebeu o nome "Bela, a Feia" e foi feita pela Record, com Gisele Itié. Nos EUA, a protagonista foi America Ferrera, do também sucesso "Ugly Betty".

Veja Também

Com visual irretocável, Betty Boop chega aos 90 anos em plena forma

Morre Fernando Gaitán, roteirista colombiano e criador de Betty, a feia

Segundo a revista Variety, a versão sul-africana receberá o nome "uBettina Wethu" (Nossa Betty) e será uma coprodução com a emissora pública sul-africana SABC. Ela também é o primeiro projeto proveniente do recém-lançado empreendimento entre as produtoras Known Associates Entertainment (KAE) e Moonlighting Films.
A pré-produção deve começar no mês que vem, e as gravações, em janeiro de 2021. Segundo a Variety, a série mostrará a trajetória de uma ingênua garota rural que vai trabalhar para um dos solteiros mais elegíveis de Joanesburgo. Entre vários desafios, ela se apaixona por ele e se destacar nos negócios.
"É uma história maravilhosa e universal que foi contada em mais territórios em todo o mundo do que qualquer outra franquia e estamos muito felizes por trazê-la à vida na África do Sul", disse produtor Tshepiso Sello. Segundo ele, levou quatro anos até adquirir os direitos e financiamento para "uBettina Wethu".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
As reações de bolsonaristas e governistas à prisão de Ramagem pelo ICE nos EUA
Guarda de Vitória apreendeu R$ 15 mil em notas falsas com dupla em Vitória
Dupla é flagrada em Vitória com R$ 15 mil em notas falsas dentro de carro
Imagem de destaque
A personagem de IA que viraliza com críticas ao governo Lula e ao STF

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados