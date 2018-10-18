Bernadette Lyra é eleita Pesquisadora do Ano e lança livro em Goiás

Um dos principais nomes da literatura capixaba, Bernadette Lyra foi eleita Pesquisadora do Ano pela Sociedade Brasileira de Estudos de Cinema e Audiovisual (Socine). A professora e escritora será homenageada durante o XXII Encontro da Sociedade, que acontece entre os dias 23 e 26 de outubro, em Goiânia. Aproveitando a ocasião, Bernadette lançará na cidade seu novo livro, Jogo dos Filmes, no dia 24 de outubro.

A obra, segundo Bernadette, é uma metodologia para quem estuda e ama o cinema e quer desvendar alguns mistérios da produção cinematográfica.

No livro eu mostro o conceito de que cada pessoa que assiste a um filme, assiste de uma forma. A experiência de vida influencia na maneira como a pessoa assiste ao filme, criando um filme particular só seu, da mesma forma que ocorre com um jogo de tabuleiro, por exemplo. Cada partida de um jogo é única, da mesma forma que cada visão de cada pessoa sobre um filme é única. É um modo diferente de ver o cinema, comenta.

A escritora destaca ainda que há capítulos no livro dedicados a artistas como Andrei Tarkovsky e Pedro Almodóvar. A obra é mais indicada a professores, pesquisadores e alunos de audiovisual, mas foi escrito de uma forma simples e clara, de modo que qualquer pessoa que queira ler vai se divertir com o conteúdo, afirma.

DESDE CRIANÇA

Formada em Letras pela Ufes e especializada em Artes/Cinema pela ECA/USP, Bernadette conta que seu interesse pela literatura e pelo cinema são oriundos de sua infância vivida em Conceição da Barra, no Norte do Estado. Meu avô era autodidata, tinha vários livros que ele gostava de ler e também possuía um pequeno cinema local, onde eram exibidos filmes mudos e antigos. Eu adorava ir na estante do meu avô pegar um livro para ler e também amava quando me levavam para o cinema. Eu era fascinada desde criança com essa ideia de criar histórias, revela.

A decisão de se dedicar à escrita profissionalmente veio após o apoio de um professor, durante o ensino fundamental. Eu havia escrito um texto e o meu professor adorou. Ele disse que eu era uma escritora nata e publicou meu texto numa revista da época. Ver meu texto publicado, meu nome na revista, tudo isso foi um incentivo muito grande, eu vi que tinha talento e poderia trabalhar com isso. Daí para o curso de Letras da Ufes foi um pulo, relembra Bernadette, que além de se formar na Ufes, atuou como professora da universidade até 1991, quando se aposentou.

A experiência de vida influencia na maneira como a pessoa assiste ao filme, criando um filme particular só seu. Bernadette Lyra, escritora

Uma das fundadoras da Socine, a escritora fala com muita felicidade sobre a entidade. A Socine é uma pioneira, serviu para criar um contato e ajudar no desenvolvimento do audiovisual brasileiro. Ela existe desde 1996, e desde então os cursos de audiovisual pipocaram no país inteiro. O número de pessoas que tem se interessado pelo cinema em especial cresceu bastante, diz. O contato que eu tive na Socine com produtores regionais, que têm pouco recurso mas produzem conteúdo, foi algo que me incentivou a conceituar o cinema de bordas (cinema feito à margem do convencional), e me ajudou na pesquisa sobre o tema, acrescenta.