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CINEMA

Ben Affleck vai dirigir filme sobre esquema de fraude no McDonald'S

Matt Damon será o protagonista da trama sobre golpe que desviou R$ 90 milhões em prêmios
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 ago 2018 às 17:57

Publicado em 03 de Agosto de 2018 às 17:57

O estúdio 20th Century Fox foi o vencedor do leilão pelos direitos de produzir um filme sobre um grande esquema de fraude envolvendo o McDonald's.
Revelada em reportagem do site The Daily Beast, a história mostra como um segurança de uma fábrica de embalagens da empresa de fast-food desviava caixas de sanduíches com prêmios instantâneos (tipo 'raspadinhas') para revender a terceiros. Os desvios teriam acontecido entre 1987 e 2000.
Após investigação, o FBI descobriu que o segurança, chamado apenas de Tio Jerry, havia embolsado cerca de US$ 24 milhões (R$ 90 milhões) durante vários anos ao vender as embalagens premiadas. Mafiosos, traficantes de drogas, donos de clubes de strip-tease e até mesmo uma família de mórmons estão entre os acusados de adquirirem as caixas de forma ilegal.
Outros estúdios, como Universal, Warner Bros. e Netflix também participaram do leilão para adquirir os direitos de realizar o filme. Pela Fox, Ben Affleck irá dirigir a produção e Matt Damon será o protagonista. O roteiro será escrito por Paul Wernick e Rhett Reese, conhecidos por fazer o enredo de Deadpool e Deadpool 2.

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