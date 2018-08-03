Ben Affleck vai dirigir filme sobre esquema de fraude no McDonald'S

O estúdio 20th Century Fox foi o vencedor do leilão pelos direitos de produzir um filme sobre um grande esquema de fraude envolvendo o McDonald's.

Revelada em reportagem do site The Daily Beast, a história mostra como um segurança de uma fábrica de embalagens da empresa de fast-food desviava caixas de sanduíches com prêmios instantâneos (tipo 'raspadinhas') para revender a terceiros. Os desvios teriam acontecido entre 1987 e 2000.

Após investigação, o FBI descobriu que o segurança, chamado apenas de Tio Jerry, havia embolsado cerca de US$ 24 milhões (R$ 90 milhões) durante vários anos ao vender as embalagens premiadas. Mafiosos, traficantes de drogas, donos de clubes de strip-tease e até mesmo uma família de mórmons estão entre os acusados de adquirirem as caixas de forma ilegal.