Beija-Flor campeã é momento mais falado no Twitter durante apuração

A Beija-Flor levou o título de campeã do carnaval do Rio de Janeiro nesta quarta-feira (14) em disputa acirrada durante a apuração - superou a Paraíso do Tuiuti e a Salgueiro por um décimo. Além disso, a escola também protagonizou o momento de maior número de comentários no Twitter durante o período de #ApuraçãoRJ, às 16h54, após ser anunciada vencedora da folia carioca.
De acordo com o próprio Twitter, o segundo pico de conversas na plataforma ocorreu às 16h48, quando espectadores comentaram as notas dadas pelos jurados no quesito samba-enredo. E o terceiro foi às 16h15, momento em que usuários mencionaram as boas notas da Beija-Flor durante a apuração.
A campeã também foi o destaque entre as escolas mais comentadas no Twitter no decorrer da apuração das notas do Carnaval do Rio de Janeiro. Beija-Flor, Paraíso do Tuiuti, Salgueiro, Grande Rio e Portela figuram na lista das cinco mais comentadas no período das 15h às 19h10 desta quarta (14).
GAVIÕES DA FIEL É ESCOLA MAIS COMENTADA NO TWITTER DURANTE APURAÇÃO DAS NOTAS DO CARNAVAL DE SÃO PAULO
A Gaviões Fiel, escola da torcida do Corinthians, foi o destaque entre as escolas mais comentadas no Twitter durante a apuração das notas do carnaval de São Paulo, que aconteceu na última terça-feira (13) à tarde. Mancha Verde, a vencedora Acadêmicos do Tatuapé, Dragões da Real e Mocidade Alegre figuram na lista das cinco mais comentadas no período de 15h30 às 19h45.
A bicampeã do carnaval de São Paulo, Acadêmicos do Tatuapé, garantiu o título na apuração da última nota do último jurado, e pelos critérios de desempate. Além disso, segundo o Twitter, a escola protagonizou o momento mais comentado no Twitter durante o período de #ApuraçãoSP - às 17h52, após anúncio da vencedora do Carnaval paulistano.
O segundo momento mais comentado na plataforma foi às 17h16, quando usuários não concordaram com nota de um dos jurados sobre a comissão de frente da Gaviões da Fiel. E o terceiro foi às 16h38, momento em que fãs da Unidos de Peruche comemoraram a nota da escola no quesito Enredo.