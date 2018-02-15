Beija-Flor campeã é momento mais falado no Twitter durante apuração

Escola é campeão no carnaval carioca 2018 Crédito: Eduardo Holanda/Beija-flor

A Beija-Flor levou o título de campeã do carnaval do Rio de Janeiro nesta quarta-feira (14) em disputa acirrada durante a apuração - superou a Paraíso do Tuiuti e a Salgueiro por um décimo. Além disso, a escola também protagonizou o momento de maior número de comentários no Twitter durante o período de #ApuraçãoRJ, às 16h54, após ser anunciada vencedora da folia carioca. em disputa acirrada durante a apuração - superou a Paraíso do Tuiuti e a Salgueiro por um décimo. Além disso, a escola também protagonizou o momento de maior número de comentários no Twitter durante o período de #ApuraçãoRJ, às 16h54, após ser anunciada vencedora da folia carioca.

De acordo com o próprio Twitter, o segundo pico de conversas na plataforma ocorreu às 16h48, quando espectadores comentaram as notas dadas pelos jurados no quesito samba-enredo. E o terceiro foi às 16h15, momento em que usuários mencionaram as boas notas da Beija-Flor durante a apuração.

A campeã também foi o destaque entre as escolas mais comentadas no Twitter no decorrer da apuração das notas do Carnaval do Rio de Janeiro. Beija-Flor, Paraíso do Tuiuti, Salgueiro, Grande Rio e Portela figuram na lista das cinco mais comentadas no período das 15h às 19h10 desta quarta (14).

GAVIÕES DA FIEL É ESCOLA MAIS COMENTADA NO TWITTER DURANTE APURAÇÃO DAS NOTAS DO CARNAVAL DE SÃO PAULO

A Gaviões Fiel, escola da torcida do Corinthians, foi o destaque entre as escolas mais comentadas no Twitter durante a apuração das notas do carnaval de São Paulo, que aconteceu na última terça-feira (13) à tarde. Mancha Verde, a vencedora Acadêmicos do Tatuapé, Dragões da Real e Mocidade Alegre figuram na lista das cinco mais comentadas no período de 15h30 às 19h45.

A madrinha de bateria da Gaviões da Fiel, Sabrina Sato, durante desfile da escola Crédito: Rogério de Santis/Futura Press

A bicampeã do carnaval de São Paulo, Acadêmicos do Tatuapé, garantiu o título na apuração da última nota do último jurado, e pelos critérios de desempate. Além disso, segundo o Twitter, a escola protagonizou o momento mais comentado no Twitter durante o período de #ApuraçãoSP - às 17h52, após anúncio da vencedora do Carnaval paulistano.