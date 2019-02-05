'BBB 19': teto da casa desaba e brothers evacuam o local

Crédito: TV Globo/Reprodução

Esta edição do "Big Brother Brasil" está atípica em vários sentidos - além de ser marcada por imprevistos e surpresas. Tanta surpresa que na noite desta segunda (4) o teto da casa mais vigiada do Brasil desabou na sala e obrigou os brothers a evacuarem a edificação.

Todos ficaram do lado de fora da residência por um período.

Rizia e Rodrigo estavam comendo na cozinha quando perceberam o incidente e logo em seguida foram informados pela produção do programa para deixarem o local.

CHUVA NO RIO DE JANEIRO

Uma forte chuva castigou o Rio de Janeiro na noite passada, o que pode ter sido a causa do acidente, de acordo com informações do site TV Foco.