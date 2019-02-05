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"A casa caiu"

'BBB 19': teto da casa desaba e brothers evacuam o local

Direção do reality da Globo pediu que participantes ficassem do lado de fora da casa mais vigiada do Brasil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 fev 2019 às 18:08

Publicado em 05 de Fevereiro de 2019 às 18:08

Crédito: TV Globo/Reprodução
Esta edição do "Big Brother Brasil" está atípica em vários sentidos - além de ser marcada por imprevistos e surpresas. Tanta surpresa que na noite desta segunda (4) o teto da casa mais vigiada do Brasil desabou na sala e obrigou os brothers a evacuarem a edificação. 
Todos ficaram do lado de fora da residência por um período. 
Rizia e Rodrigo estavam comendo na cozinha quando perceberam o incidente e logo em seguida foram informados pela produção do programa para deixarem o local. 
CHUVA NO RIO DE JANEIRO
Uma forte chuva castigou o Rio de Janeiro na noite passada, o que pode ter sido a causa do acidente, de acordo com informações do site TV Foco. 
De fora da casa, os participantes especularam as possibilidades: "Deve ter acontecido alguma coisa importante, na política ou no Brasil", alertou Tereza. 

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