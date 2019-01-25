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'BBB 19': Rodrigo e Alan vencem a primeira prova do anjo do programa

Na rodada de desempate, Rodrigo e Alan fizeram mais pontos e foram os ganhadores

Publicado em 25 de Janeiro de 2019 às 18:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jan 2019 às 18:18
Crédito: TV Globo/Reprodução
A dupla Rodrigo e Alan foi a ganhadora do primeiro anjo do BBB 19. A definição ocorreu em prova realizada no início da tarde desta sexta-feira (25). Além de dar imunidade a um participante , a dupla vencedora ganhou 500 estalecas, para dividir e o almoço do anjo.
Os vencedores também indicaram Isabella e Maycon para o primeiro monstro do programa. Os escolhidos terão que usar roupa com pinturas famosas. Ao sinal sonoro, a galeria de arte do BBB será aberta e os dois devem ir ao local indicado até que o sinal sonoro seja dado outra vez.
Na Prova do Anjo Pirâmide, um participante tinha que lançar a bola pela rampa e o outro tinha que pegar a bola no ar e depositar na urna. Os 'brothers' tinham 90 segundos para concluir o desafio e quem fizesse mais ponto seria o anjo da semana.
A primeira dupla foi formada por Maycon e Diego, que fizeram 13 pontos. Na sequência, Paula e Hariany conseguiram 16 pontos, assim como a Danrley e Elana e a outra Rodrigo e Alan. Já Tereza e Gustava totalizaram 9 pontos, Carolina e Isabella, 7, e Rízia e Gabriela, 10 pontos.
Na rodada de desempate, Rodrigo e Alan fizeram mais pontos e foram os ganhadores.
A primeira liderança do BBB 19 já está gerando conflitos. Enquanto Hana comemora BBB 19, Hariany e Paula, que dividiram o Quarto dos Sete Desafios com a líder, não gostaram da atitude da colega de não ter convidado as duas para serem as primeiras a conhecerem o local.
"Hana não teve consideração em levar a gente", disse Paula no confessionário na manhã desta sexta-feira.
"Fiquei muito feliz que a Hana ganhou, mas chateada por outras coisas, " afirmou Hariany.
Tereza, por sua vez dá como certa sua ida para o paredão e espera que alguém lhe dê o anjo. "A minha batata está assando, mas eu é isso aí, eu vim aqui para jogar e vamos jogar e brincar", disse no confessionário na manhã desta sexta-feira.
 

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