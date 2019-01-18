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Olheira virou mato

'BBB 19': polêmica do ronco divide a casa e brothers ficam sem dormir

Tereza afirmou que não dorme bem há duas noites

Publicado em 18 de Janeiro de 2019 às 12:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jan 2019 às 12:44
Crédito: TV Globo/Reprodução
Após duas noites mal dormidas no BBB 19, alguns participantes já estão perdendo a paciência. O grande causador de problemas é Rodrigo, que ronca muito alto e não deixa ninguém dormir.
Na tarde desta quinta-feira (17), o carioca reclamou da maneira que foi acordado pelos outros, com almofadadas.
"Não é legal. É só me chamar que eu acordo", desabafou. Gustavo pediu desculpas, mas o assunto não terminou. Na área externa da casa, Isabella e Diego comentavam sobre o drama das madrugadas em claro.
"Pode ficar com a minha cama, não estou dormindo nada", disse Isabella, já que além do roncador, os brothers enfrentam também o problema da escassez de camas.
Tereza afirmou que não dorme bem há duas noites e que não cederia a sua. "Mas ninguém está dormindo direito", comentou Hariany.

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