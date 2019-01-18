'BBB 19': polêmica do ronco divide a casa e brothers ficam sem dormir

Crédito: TV Globo/Reprodução

Após duas noites mal dormidas no BBB 19, alguns participantes já estão perdendo a paciência. O grande causador de problemas é Rodrigo, que ronca muito alto e não deixa ninguém dormir.

Na tarde desta quinta-feira (17), o carioca reclamou da maneira que foi acordado pelos outros, com almofadadas.

"Não é legal. É só me chamar que eu acordo", desabafou. Gustavo pediu desculpas, mas o assunto não terminou. Na área externa da casa, Isabella e Diego comentavam sobre o drama das madrugadas em claro.

"Pode ficar com a minha cama, não estou dormindo nada", disse Isabella, já que além do roncador, os brothers enfrentam também o problema da escassez de camas.