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Emparedados

'BBB 19': Maycon, Rodrigo e Tereza estão em novo paredão

Diferente do usual, porém, a votação da casa foi aberta, como definido pelo Big Fone
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 fev 2019 às 12:05

Publicado em 18 de Fevereiro de 2019 às 12:05

Crédito: TV Globo/Reprodução
Mais um paredão triplo foi formado na noite deste domingo (17) no BBB 19. Maycon, Rodrigo e Tereza vão disputar a preferência do público e um deles deixa o programa na próxima terça-feira (19).
Anjo da semana, Carol deu a imunidade para a amiga Isabella, que foi para o paredão na semana passada. Quem não deu tanta sorte foi Maycon, indicado pelos líderes Elana e Danrley. Eles disseram que o critério de escolha foi proteção.
Diferente do usual, porém, a votação da casa foi aberta, como definido pelo Big Fone.
Entre os colegas de confinamento, os nomes que mais receberam votos foram os de Rodrigo e Tereza --três e dois, respectivamente. Também foram votados Danrley (1), Alan (1), Carol (1), Paula (1) e Rízia (1). Lembrando que Elana ganhou imunidade durante a semana e não estava entre as opções.

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