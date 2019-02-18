'BBB 19': Maycon, Rodrigo e Tereza estão em novo paredão

Mais um paredão triplo foi formado na noite deste domingo (17) no BBB 19. Maycon, Rodrigo e Tereza vão disputar a preferência do público e um deles deixa o programa na próxima terça-feira (19).
Anjo da semana, Carol deu a imunidade para a amiga Isabella, que foi para o paredão na semana passada. Quem não deu tanta sorte foi Maycon, indicado pelos líderes Elana e Danrley. Eles disseram que o critério de escolha foi proteção.
Diferente do usual, porém, a votação da casa foi aberta, como definido pelo Big Fone.
Entre os colegas de confinamento, os nomes que mais receberam votos foram os de Rodrigo e Tereza --três e dois, respectivamente. Também foram votados Danrley (1), Alan (1), Carol (1), Paula (1) e Rízia (1). Lembrando que Elana ganhou imunidade durante a semana e não estava entre as opções.