'BBB 19': Maycon, Rodrigo e Tereza estão em novo paredão

Crédito: TV Globo/Reprodução

Mais um paredão triplo foi formado na noite deste domingo (17) no BBB 19. Maycon, Rodrigo e Tereza vão disputar a preferência do público e um deles deixa o programa na próxima terça-feira (19).

Anjo da semana, Carol deu a imunidade para a amiga Isabella, que foi para o paredão na semana passada. Quem não deu tanta sorte foi Maycon, indicado pelos líderes Elana e Danrley. Eles disseram que o critério de escolha foi proteção.

Diferente do usual, porém, a votação da casa foi aberta, como definido pelo Big Fone.