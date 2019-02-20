'BBB 19': Maycon é eliminado com 55,72% dos votos

O jogo acabou para Maycon Santos, 27. Ele foi o quinto eliminado do BBB 19 nesta terça-feira (19) com 55,72% dos votos. Ele disputou a permanência na casa com Rodrigo, que teve 42,37% da preferência do público, e com Tereza, que ficou com 1,91%.
Antes de anunciar a eliminação, Tiago Leifert chamou a atenção dos participantes para que lutem mais pela permanência na casa. "BBB não é lugar para coadjuvante ou figurante."
Ao sair da casa, Tiago Leifert afirmou que o mineiro participou e se divertiu: "A gente só tem a agradecer". Em resposta, o mineiro disse: "Eu errei, isso é normal, é do ser humano".
O mineiro Maycon veio da pequena Piumhi, com cerca de 34 mil habitantes, para São Paulo para tentar a sorte. Queria ser modelo, mas acabou bartender, servente de pedreiro, chapeiro, entregador e vendedor de queijo.
"Eu vim para São Paulo para trabalhar como modelo, mas não era bem o que eu queria. Eu queria vender queijo porque dá dinheiro. O pessoal da minha cidade ganha muito", disse o participante antes de entrar no reality.
Maycon teve um affair com a 'sister' Isabella. Na festa de sábado (16), ele tentou beijar a potiguar, mas ela não quis. A estudante de medicina também disse para o colega de confinamento: "Pare, Maycon. Você não me vê como amiga, sério?".
Nesta terça mais cedo, Isabella falou para a Paula que a relação com Maycon a "fez muito mal". "Muito especial. Pessoa do bem. Mas as coisas que aconteceram eu não quero viver de novo. Para mim, pode ser que volte a acontecer se a gente voltar a ficar, e eu não quero nem pensar nessa possibilidade, porque me fez muito mal."