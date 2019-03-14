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Na sexta (15)

'BBB 19': Iza será atração de festa dos brothers

Cantora vai dar o ar da graça na casa mais vigiada do Brasil nesta sexta (15)

Publicado em 14 de Março de 2019 às 12:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mar 2019 às 12:14
Crédito: Gabryel Sampaio
Iza, 28, será a atração da festa desta sexta-feira (15) na casa do Big Brother Brasil 19. A cantora vai apresentar aos 'brothers' seus principais hits, como "Pesadão" e "Dona de Mim". É a primeira vez que a cantora participa do programa.
Nesta edição, o reality já recebeu a dupla de DJs Cat Dealers, na Festa Neon, e Preta Gil, na celebração do Carnaval. 
O BBB 19 está em sua reta final. O jogo acaba em meados de abril. Nove participantes continuam na disputa: Alan, Carolina, Danrley, Elana, Gabriela, Hariany, Paula, Rízia e Rodrigo.
A última eliminada foi Tereza na terça (12). Em paredão inédito com quatro pessoas e depois que Carolina e Alan foram salvos pelo público com 37,05% e 29,17% dos votos respectivamente, a casa decidiu pela eliminação da pernambucana. 
Tereza recebeu cinco votos, de Paula, Carolina, Gabriela, Rízia e Alan. Ela disputava a permanência no jogo com Hariany, que teve os outros três votos (Danrley, Rodrigo e Elana). Na decisão do público, que escolhia quem desejava salvar, Tereza foi a menos votada. Ela recebeu só 6,23% dos votos -Hariany teve 27,55%.
"Eu nunca consegui jogar. Até quando eu joguei para não jogar, que foi com o Alan, eu não acertei nenhuma. Mas me diverti e estou muito feliz ", disse ela, ao sair do programa. 

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