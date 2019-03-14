'BBB 19': Iza será atração de festa dos brothers

Crédito: Gabryel Sampaio

Iza, 28, será a atração da festa desta sexta-feira (15) na casa do Big Brother Brasil 19. A cantora vai apresentar aos 'brothers' seus principais hits, como "Pesadão" e "Dona de Mim". É a primeira vez que a cantora participa do programa.

Nesta edição, o reality já recebeu a dupla de DJs Cat Dealers, na Festa Neon, e Preta Gil, na celebração do Carnaval.

O BBB 19 está em sua reta final. O jogo acaba em meados de abril. Nove participantes continuam na disputa: Alan, Carolina, Danrley, Elana, Gabriela, Hariany, Paula, Rízia e Rodrigo.

A última eliminada foi Tereza na terça (12). Em paredão inédito com quatro pessoas e depois que Carolina e Alan foram salvos pelo público com 37,05% e 29,17% dos votos respectivamente, a casa decidiu pela eliminação da pernambucana.

Tereza recebeu cinco votos, de Paula, Carolina, Gabriela, Rízia e Alan. Ela disputava a permanência no jogo com Hariany, que teve os outros três votos (Danrley, Rodrigo e Elana). Na decisão do público, que escolhia quem desejava salvar, Tereza foi a menos votada. Ela recebeu só 6,23% dos votos -Hariany teve 27,55%.