BBB 19: Hana, Hariany e Paula serão isoladas em quarto especial no segundo andar da casa do Big Brother Brasil Crédito: Reprodução/TV Globo

A primeira votação do BBB 19 levou três participantes para o Quarto dos Sete Desafios. Os 'brothers' foram chamados ao confessionário de surpresa para escolher o integrante que gostariam de eliminar do jogo.

Hana, Hariany e Paula foram as mais votadas e serão isoladas no Quarto dos Sete Desafios na manhã desta segunda-feira (21).

Antes de entrar ao vivo na casa, Tiago Leifert explicou que no quarto, que fica no segundo andar, os três mais votados terão uma série de desafios para cumprir.

Se conseguirem, poderão vetar até três pessoas na primeira votação do líder. Caso não cumpram, serão automaticamente eliminadas da prova do líder.

Sem saber o que significa a votação e sem informação sobre os seus destinos, elas se mostraram surpresas com a escolha. "Estou chocada com nós três", disse Hana.

As 'sisters' terão que usar um macacão e aguardar novas instruções. Enquanto não é revelado o que vem pela frente, elas especulam sobre o local e chegaram a cogitar que seria o quarto branco, que já foi utilizado em outras edições do programa.

No entanto, Leifert descartou essa possibilidade e uma exibição de 15 segundos do lugar mostra que é bem dinâmico e colorido.

O programa deste domingo (20) estreou também o dedo-duro. O apresentador pediu para Alan sortear um jogador na urna. Paula foi a sorteada e escolheu Vanderson, que admitiu ter votado nela. Na sequência, o próprio Vanderson foi sorteado e quis saber o voto da Paula, que confessou ter votado nele.

A votação do Quarto dos Sete Desafios não muda nada no superparedão que está em andamento na casa.