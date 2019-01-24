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Bate boca

'BBB 19': Hana bate boca com Maycon após polêmica de lingerie

Sister discutiu com Maycon após saber do comentário e o taxou de machista pela atitude

Publicado em 24 de Janeiro de 2019 às 16:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jan 2019 às 16:34
Crédito: TV Globo/Reprodução
Hana não ficou nada feliz quando descobriu que Maycon tinha dito que ela estava "andando pelada", com essas palavras, pela casa só porque estava usando lingerie para transitar entre os cômodos da mansão do "Big Brother Brasil". 
Os episódios da lingerie aconteceram na madrugada desta quinta-feira (24), quando a sister andou entre a cozinha e o quarto para se preparar para dormir. 
Irritada, Hana emendou uma série de xingamentos contra o rapaz. E, além disso, questionou: "Você não anda de sunga o dia inteiro? Machismo institucionalizado". 
Segundo o site Uol, depois, ela ainda desabafou com Gabi no quarto sobre a situação, que concordou que Maycon foi machista. Ele, por sua vez, acionou Diego na varanda e disse que foi doideira. O pior é que as gurias vão na onda e aí depois elas se arrependem, concordou Diego. O próprio Maycon colocou panos quentes na história: Relaxa. A Hana é o tipo de pessoa que fala e arrepende.

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