'BBB 19': Hana bate boca com Maycon após polêmica de lingerie

Crédito: TV Globo/Reprodução

Hana não ficou nada feliz quando descobriu que Maycon tinha dito que ela estava "andando pelada", com essas palavras, pela casa só porque estava usando lingerie para transitar entre os cômodos da mansão do "Big Brother Brasil".

Os episódios da lingerie aconteceram na madrugada desta quinta-feira (24), quando a sister andou entre a cozinha e o quarto para se preparar para dormir.

Irritada, Hana emendou uma série de xingamentos contra o rapaz. E, além disso, questionou: "Você não anda de sunga o dia inteiro? Machismo institucionalizado".