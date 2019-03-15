'BBB 19': Gabriela vira líder após ganhar caça-palavras

Gabriela se tornou nova líder do Big Brother Brasil 19 após vencer, na noite desta quinta-feira (14), uma prova de caça-palavras.
Com isso, a paulista ficará imune no paredão da próxima semana e deverá indicar um dos outros participantes para ir para a berlinda e disputar a preferência do público.
Apenas Rodrigo não participou da prova, após ter sido vetado pela líder anterior, Rízia. Os demais competidores tiveram que preencher um quadro com uma série de palavras, tendo que buscando as letras em uma espécie de piscina de bolinhas. Gabi foi a primeira a concluir a prova, com todas as palavras corretas.
Com cada um dos participantes em uma cabine, Carolina chegou a se confundir e invadir o espaço reservado a Alan durante a prova, assim como Paula, que quase colocou letras no painel de Rízia. O apresentador, Tiago Liefert, acabou alertando-a do erro antes da interferência da "sister".
A Globo anunciou nesta quinta que o vencedor do Big Brother italiano 2018, Alberto Mezzetti, 34, conhecido como Tarzan, vai visitar os "brothers" da versão brasileira e ficará alguns dias na casa. O dia exato de sua entrada no reality, porém, ainda não foi revelada, assim com quantos dias permanecerá lá.
"Sempre tive muita vontade de conhecer o Brasil. Estar no país e ainda ter a oportunidade de passar um tempo no Big Brother é mais que um sonho. Vou ter a oportunidade de sentir como vive o brasileiro, conhecer mais a cultura", afirmou ele em comunicado divulgado pela Globo nesta quinta.
O "brother" italiano não é a única surpresa que os participantes terão nos próximos dias. Nesta sexta (15), a cantora Iza é a convidada para a festa da casa. Essa é a primeira vez que a artista participa do programa, que já recebeu nesta edição a dupla Cat Dealers, na Festa Neon, e Preta Gil, no Carnaval.