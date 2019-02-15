'BBB 19': Elana e Danrley são líderes pela 2ª vez consecutiva

Crédito: TV Globo/Reprodução

Nesta quinta-feira (14), Elana e Danrley foram nomeados os líderes desta semana no BBB 19, pela segunda vez consecutiva. A sister acabou ficando com a imunidade para o próximo paredão, enquanto Danrley aceitou os R$ 10 mil.

Diferente da prova de resistência da semana passada, a dupla teve que usar o raciocínio e ter um pouco de sorte. Neste novo desafio, cada grupo recebia quatro caixas diferentes de tintura de cabelo, com 12 personalidades diferentes.

Eles precisavam colocar dentro de cada embalagem a personalidade de cada mulher mostrada na caixa e, quando acabassem, deveriam apertar um botão. Fizeram dupla Maycon e Teresa, Paula e Hariany, Isabella e Carolina, Gabriela e Rodrigo, e Rízia e Alan.

Agora, como líderes, Elana e Danrley indicarão uma pessoa ao paredão de domingo (17), que será completado pelos dois jogadores mais votados pela casa.