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'BBB 19': Elana e Danrley são líderes pela 2ª vez consecutiva

Diferente da prova de resistência da semana passada, a dupla teve que usar o raciocínio e ter um pouco de sorte
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 fev 2019 às 12:48

Publicado em 15 de Fevereiro de 2019 às 12:48

Crédito: TV Globo/Reprodução
Nesta quinta-feira (14), Elana e Danrley foram nomeados os líderes desta semana no BBB 19, pela segunda vez consecutiva. A sister acabou ficando com a imunidade para o próximo paredão, enquanto Danrley aceitou os R$ 10 mil.
Diferente da prova de resistência da semana passada, a dupla teve que usar o raciocínio e ter um pouco de sorte. Neste novo desafio, cada grupo recebia quatro caixas diferentes de tintura de cabelo, com 12 personalidades diferentes.
Eles precisavam colocar dentro de cada embalagem a personalidade de cada mulher mostrada na caixa e, quando acabassem, deveriam apertar um botão. Fizeram dupla Maycon e Teresa, Paula e Hariany, Isabella e Carolina, Gabriela e Rodrigo, e Rízia e Alan. 
Agora, como líderes, Elana e Danrley indicarão uma pessoa ao paredão de domingo (17), que será completado pelos dois jogadores mais votados pela casa.
Além disso, na próxima prova do líder, Danrley e Elana vetarão três pessoas. Alan, Gabriela e Hariany foram os escolhidos para poder frequentar o quarto dos líderes.

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