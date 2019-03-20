'BBB 19': Danrley é o oitavo eliminado com 61,21% dos votos

Crédito: TV Globo/Reprodução

O jogo acabou para Danrley, 19. O 'brother' foi eliminado do BBB 19 nesta terça-feira (19) com 61,21% dos votos. Paula teve 23,52% dos votos, e Carolina contou com 15,27% dos votos.

"Isso aqui foi uma oportunidade imensa. Não sei nem explicar. Vou sentir falta das relações que eu criei lá dentro. Rodrigo vai ser uma pessoa com quem eu vou ter uma relação. Eu queria ganhar o prêmio, mas não deu. Mas eu vou sair mais", disse ao deixar o programa.

Este foi o primeiro paredão de Danrley. O 'brother' foi indicado pela casa. Ele recebeu três votos, de Carolina, Hariany e Paula. Carol também foi escolhida para ir ao paredão em votação da casa -ela teve quatro votos: de Danrley, Elana, Rízia e Rodrigo. Já Paula foi indicada pela líder Gabriela.

Elana chorou muito com a saída do amigo. Danrley disse que a 'sister' é a pessoa mais forte que ele conhece. "Não abaixa a cabeça para ninguém", disse ele para Elana.

Mais cedo, Danrley chorou ao conversar com Elana e Rodrigo sobre a possibilidade de ser o eliminado da noite. "Eu estou confiante, mas a gente tem que ter pé no chão. É possível que eu saia hoje e estar com vocês aqui nesse tempo foi a melhor coisa. O tanto de coisa que eu aprendi com vocês dois, com as outras pessoas também... mas vocês foram as pessoas que me acolheram aqui. Se eu sair por aquela porta hoje (terça), só continuem sendo vocês. Vocês são maravilhosos".

Estudante de ciências biológicas e morador da Rocinha, na zona sul do Rio, Danrley sonha em ser professor. Antes de entrar no BBB, ele dava aula particular de física e vendia picolé na praia no final de semana.