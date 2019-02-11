'BBB 19': Alan, Diego e Isabella estão em novo paredão

Alan, Diego ou Isabella do BBB 19 Crédito: Reprodução

Mais um paredão triplo foi formado na noite deste domingo (10) no BBB 19. Alan, Diego e Isabella vão disputar a preferência do público e um deles deixa o programa na próxima terça-feira (12).

Anjo da semana, a Paula deu a imunidade para a amiga Hariany, que ficou fora da berlinda pela primeira vez desde que o programa começou.

Diego e Isabella foram indicados pelos líderes Danrley e Elana. A dupla sabia que tinha que mandar uma pessoa para a berlinda e foi no Diego. Quando Tiago Leifert disse que eles teriam que sugerir mais um nome, Elana não teve dúvida e disse que seria a Isabella. Danrley concordou com a posição da companheira.

Em uma disputa acirrada, com a definição só no último voto, Alan foi o escolhido pela casa. Ele recebeu três votos e antes de Hariany ir para o confessionário, estava empatado com Maycon e Rodrigo. O voto da 'sister' definiu o paredão.

Neste domingo, sete participantes foram votados pelos colegas, além de Alan, Carolina (1), Elana (1), Maycon (2), Rodrigo (2), Rizia (1) e Tereza (1) também foram indicados pelos confinados.

O domingo foi tenso na casa, com todos os 'brothers' juntos no 'Tá com nada'. Duas punições durante a festa colocou a casa inteira no racionamento de comida.