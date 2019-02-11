Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Emparedados

'BBB 19': Alan, Diego e Isabella estão em novo paredão

Anjo da semana, a Paula deu a imunidade para a amiga Hariany, que ficou fora da berlinda pela primeira vez desde que o programa começou
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 fev 2019 às 12:42

Publicado em 11 de Fevereiro de 2019 às 12:42

Alan, Diego ou Isabella do BBB 19 Crédito: Reprodução
Mais um paredão triplo foi formado na noite deste domingo (10) no BBB 19. Alan, Diego e Isabella vão disputar a preferência do público e um deles deixa o programa na próxima terça-feira (12).
Anjo da semana, a Paula deu a imunidade para a amiga Hariany, que ficou fora da berlinda pela primeira vez desde que o programa começou.
Diego e Isabella foram indicados pelos líderes Danrley e Elana. A dupla sabia que tinha que mandar uma pessoa para a berlinda e foi no Diego. Quando Tiago Leifert disse que eles teriam que sugerir mais um nome, Elana não teve dúvida e disse que seria a Isabella. Danrley concordou com a posição da companheira.
Em uma disputa acirrada, com a definição só no último voto, Alan foi o escolhido pela casa. Ele recebeu três votos e antes de Hariany ir para o confessionário, estava empatado com Maycon e Rodrigo. O voto da 'sister' definiu o paredão.
Neste domingo, sete participantes foram votados pelos colegas, além de Alan, Carolina (1), Elana (1), Maycon (2), Rodrigo (2), Rizia (1) e Tereza (1) também foram indicados pelos confinados.
O domingo foi tenso na casa, com todos os 'brothers' juntos no 'Tá com nada'. Duas punições durante a festa colocou a casa inteira no racionamento de comida.
Além disso, no sábado teve mais uma votação do Big Boss. A pergunta era: "Você quer que os brothers fiquem sem academia por uma semana?". O público votou e decidiu que sim, com 84,93% dos votos. Com isso, os participantes não podem usar o local.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal
Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula
Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados