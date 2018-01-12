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BBB 18 vai confinar família inteira pela primeira vez, diz colunista

Novos participantes serão oficialmente divulgados na próxima quarta-feira (17)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jan 2018 às 16:48

Publicado em 12 de Janeiro de 2018 às 16:48

É o segundo ano de Tiago Leifert no comando do reality Crédito: Reprodução/TV Globo
Mais uma novidade à vista do Big Brother Brasil: além da mudança no sistema de votação, pela primeira vez, uma família inteira será confinada na casa mais vigiada do País. No entanto, ainda há segredo em relação ao formado dos parentes que estarão na casa. A informação, publicada pelo colunista Leo Dias nesta sexta-feira (12) traz ainda que os participantes do programa serão divulgados a partir da próxima quarta-feira (17) - cinco dias antes da estreia, marcada para a segunda-feira (22). 
Ainda segundo o colunista, a produção já entrou em contato com os futuros brothers para gravar vídeos e levá-los para o Rio de Janeiro. Apesar disso, esse candidato não tem a certeza de que será - ou não - confinado.
VIVIAN AMORIM E FERNANDA KEULLA SERÃO REPÓRTERES
Mudanças do lado de fora do confinamento: Vivian Amorim, vice-campeã da edição passada do BBB, e Fernanda Keulla, vencedora do BBB 13, serão as repórteres, confirmou ao Purepeople a assessoria de imprensa da Globo. As advogadas vão substituir Paulinho Serra e a apresentação continua a cargo de Tiago Leifert. 
MARCOS QUER CONVERSAR COM EMILLY
Logo após deixar "A Fazenda" como vice-campeão, o gaúcho manifestou vontade de se encontrar com a ex-affair. "Perdão tem. Você ficar nessa situação de não perdoar, você fica se maltratando. Faz pouco tempo. Eu estou aberto para conversar. Mas é isso, vamos ver. Acho que 2018 promete", disse Marcos Härter.

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