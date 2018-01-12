BBB 18 vai confinar família inteira pela primeira vez, diz colunista

É o segundo ano de Tiago Leifert no comando do reality Crédito: Reprodução/TV Globo

Mais uma novidade à vista do Big Brother Brasil: além da mudança no sistema de votação, pela primeira vez, uma família inteira será confinada na casa mais vigiada do País. No entanto, ainda há segredo em relação ao formado dos parentes que estarão na casa. A informação, publicada pelo colunista Leo Dias nesta sexta-feira (12) traz ainda que os participantes do programa serão divulgados a partir da próxima quarta-feira (17) - cinco dias antes da estreia, marcada para a segunda-feira (22).

Ainda segundo o colunista, a produção já entrou em contato com os futuros brothers para gravar vídeos e levá-los para o Rio de Janeiro. Apesar disso, esse candidato não tem a certeza de que será - ou não - confinado.

VIVIAN AMORIM E FERNANDA KEULLA SERÃO REPÓRTERES

Mudanças do lado de fora do confinamento: Vivian Amorim, vice-campeã da edição passada do BBB, e Fernanda Keulla, vencedora do BBB 13, serão as repórteres, confirmou ao Purepeople a assessoria de imprensa da Globo. As advogadas vão substituir Paulinho Serra e a apresentação continua a cargo de Tiago Leifert.

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