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Matando saudades

'BBB 1': reprise do reality começa a ser transmitida no canal Viva

A primeira edição do programa vai ser exibida diariamente na TV paga e também no Globoplay

Publicado em 12 de Maio de 2021 às 11:44

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

12 mai 2021 às 11:44
Participantes do 'BBB 1' brincam com cachorrinha na sala do programa
Participantes do 'BBB 1' brincam com cachorrinha na sala do programa Crédito: Acervo TV Globo
A primeira edição do BBB está sendo reprisada no canal Viva e no Globoplay. Os episódios, que começaram a ser exibidos nesta terça (11), serão transmitidos de segunda a sábado, a partir das 19h30, e aos domingos, a partir das 23h45. Originalmente reproduzido pela TV Globo em 2002, o programa contou com a apresentação de Pedro Bial e a atriz Marisa Orth.
Os 12 participantes da época foram: André, Leka, Bruno, Caetano, Cris, Serginho, Vanessa, Xaiane, Adriano, Helena, Estela e Kleber Bambam, que foi o vencedor. Com 68% dos votos, ele levou o prêmio da edição de 500 mil reais e um carro zero.
O segundo lugar ficou com Vanessa Pascale, com 21%, e André Gabeh ocupou o terceiro, com 11% dos votos. A atração foi marcada por trazer as primeiras provas de resistência; pelos casais formados por Kleber e Xaiane, e Vanessa e Serginho; a boneca Maria Eugênia, construída por Bambam; e a primeira briga, entre Bruno e Cris, por causa do leite condensado.
Durante o programa, alguns famosos visitaram a casa como Xuxa, Jô Soares e Faustão, que entregou pizzas aos brothers. "O BBB 1 foi um marco na TV brasileira e vemos o quanto o público é apaixonado por ele (...) Vai ser muito interessante acompanhar a trajetória dos primeiros brothers e sisters e perceber a evolução da atração ao longo dos anos", comenta Stephanie Purwin, gerente de programação do GNT e Viva.
A primeira edição teve direção de L.P. Simonetti, Eduardo Aguilar, Pedro Carvana, Márcio Augusto, direção-geral de Boninho e Carlos Magalhães e direção de jornalismo de Eugênia Moreyra. Ao fim da temporada, será exibido o Big Brother Brasil 2, a partir do dia 20 de julho.

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