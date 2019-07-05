Neste fim de semana

Bazares com peças a partir de R$ 5 movimentam a Grande Vitória

Bazar em Vitória e outlet em Vila Velha têm peças e acessórios grifados e populares à venda

Publicado em 5 de julho de 2019 às 17:53 - Atualizado há 6 anos

Estandes de edição passada do I Love Outlet, em Vitória Crédito: Elo Comunicação/Divulgação

Moda sustentável virou hit e o termo não se refere só ao que é reciclado. Vender peças e acessórios usados ou fazer promoções com superdescontos são formas de consumo consciente que estão lançando moda no Espírito Santo afora. Neste fim de semana, a Grande Vitória recebe um desses eventos com itens a partir de R$ 5.

O point do bazar coletivo será o Wynn Club, na Rua da Lama, em Jardim da Penha, na Capital capixaba. Lá, amigas se juntaram para fazer um brechó coletivo com peças que partem de R$ 5 de todos os tipos. De acordo com Layra Amorim, uma das organizadoras, também terão itens de marcas conhecidas à venda por preços que chegam a R$ 750. "A peça mais cara é um vestido de festa da Animale, que está neste valor. Mas têm várias opções de preços muito variados", conta ela, que está terminando de etiquetar os itens.

O bazar acontece neste sábado (6), das 10h às 20h, e será a primeira edição do evento organizado pelas amigas. "Temos um brechó online, mas decidimos fazer um evento físico. E aí, se tudo der certo, faremos algo parecido de dois em dois meses", comenta.

Layra adianta que também haverá representantes de acessórios, que vão expor no local, além de uma lojinha de doces que venderá alguns produtos no espaço.

SUPERDESCONTOS EM BAZAR DE VILA VELHA

Na onda de moda que caiba no bolso. Em Vila Velha, a ordem é dar, pelo menos, 50% de desconto em peças novas. No I Love Outlet, 64 lojas e expositores se reuniram para fazer as vendas até este sábado (6), no Centro de Convenções de Vila Velha. "No primeiro dia, tivemos cerca de três mil pessoas circulando pelo evento e observamos um aumento na procura. Todos os expositores estão com, ao menos, 50% de desconto e há peças a partir de R$ 9,90", destaca Letícia Scheletz, produtora do outlet.

Segundo ela, a peça mais cara que pode ter por lá custa R$ 399 e são aceitos cartões e dinheiro como forma de pagamento. "É queima de estoque para as lojas, que hoje em dia já contam com o evento no calendário de vendas. Tira a promoção de dentro dos estabelecimentos e dá a oportunidade de mais pessoas conhecerem os produtos", finaliza.

SERVIÇO

BAZAR AC.VIX

Local: Espaço Wynn Club (Av. Anísio Fernandes Coelho, 1660, loja 201, Jardim da Penha, Vitória)

Data: 6 de julho de 2019 (sábado), das 10h às 20h

Ingressos: entrada franca

Formas de pagamento: dinheiro e cartão

I LOVE OUTLET

Local: Centro de Convenções de Vila Velha (Av. Santa Leopoldina, Praia de Itaparica, Vila Velha)

Data: 4, 5 e 6 de julho de 2019 (quinta, sexta e sábado), das 10h às 21h

Ingressos: entrada franca

Formas de pagamento: dinheiro e cartão

