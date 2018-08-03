Batalha de rimas e mostra de danças agitam o Centro de Vitória

Companhia Negraô de dança estará na Mostra de Dança, no Parque Moscoso Crédito: Victor Faro

Desde o último dia 30, Vitória realiza a Semana da Juventude, onde já aconteceram seminários, oficinas e a inauguração da nova sede do Núcleo Afro Odomodê, no Morro do Quadro. Agora, para encerrar o evento, uma Batalha de Rimas, uma Mostra de Danças e um Campeonato de Skate estão agendados para o fim de semana.

A Batalha de Rimas promete reunir MCs capixabas na Praça Costa Pereira, a partir das 18h desta sexta-feira (3). Já a mostra de dança acontece neste sábado (4), no Parque Moscoso, das 16h às 21h.

Entre as atrações da Mostra, está a Cia de música afro Negraô. Além dela, irão se apresentar também os grupos Underground Funkrs, Gladcrew, Império Projetc e Pagode Capixaba. Vão ter também variados ritmos musicais e participação do DJ Chapolin. Mas quem quiser chegar e se apresentar, também vai poder mostrar sua arte no Tapete Livre.

Para fechar a programação da Semana da Juventude, no domingo (5), o 3º Campeonato Amador de Skate, às 8 horas, na área para skate da praia de Camburi. Os skatistas que quiseram participar do torneio precisam ficar atentos. Ao todo, serão 80 vagas, e as inscrições podem ser feitas online até esta sexta-feira (3) ou até atingir o limite.

Este ano, o campeonato será classificatório para a etapa nacional e será homologado pela Confederação Brasileira de Skate (CBSK). As categorias são: amador, iniciante, mirim e feminino.

A SEMANA

A Semana Municipal de Juventude acontece no município desde 2014, em alusão ao Dia Municipal de Juventude, comemorado anualmente no dia 19 de julho, conforme Lei Municipal 7.673/2009. O objetivo é desenvolver um conjunto de ações que tem como princípio a valorização da criatividade, protagonismo, participação social e inclusão dos jovens.

SERVIÇO

5ª edição da Semana da Juventude

Sexta-feira (3)

Batalha de Rimas: das 18h às 22h, na Praça Costa Pereira

Entrada gratuita

Sábado (4)

Mostra de Danças: das 16h às 21h, no Parque Moscoso

Atrações: Cia Negraô (dança afro); Underground Funkrs(break dance); Gladcrew (Cia de danças urbanas); Império Project (grupo k-pop); Pagode Capixaba (pagode)

Entrada gratuita

Domingo (5)

Campeonato Amador de Skate: das 8h às 18h