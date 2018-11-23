Basílica de Santo Antônio vai dar drones e viagens a melhores fotos

Basílica de Santo Antônio Crédito: Gildo Loyola/Arquivo AG

Até o dia 18 de dezembro, quem tem uma foto bem bonita da Basílica de Santo Antônio, em Vitória, pode se inscrever em um concurso que vai premiar os registros mais belos do local, que é ponto turístico da Capital. A ideia de "Um Olhar de Fé", como é chamada a premiação, é de resgatar a história e importância do templo católico, que em 2018 comemora 10 anos de elevação a basílica, dada pelo papa emérito Bento XVI.

Cada inscrito poderá participar com até três fotografias e, se premiado, pode ganhar drones, tablet, viagens com acompanhantes e vale-viagem de R$ 1 mil. Além disso, as fotos escolhidas serão colocadas em exposição na basílica após o encerramento do concurso.

por meio do site da Basília de Santo Antônio. Já no júri popular, o inscrito tem que seguir o perfil da basílica no Instagram (@basilicadesantoantonio), postar a foto com a hashtag #BasilicaUmOlharDeFe e a conta do fotógrafo não pode ser bloqueada. Os cliques serão julgados em duas modalidades e é o fotógrafo que decide em qual delas ele deseja concorrer. Para entrar na modalidade júri técnico, a foto precisa ser enviada. Já no júri popular, o inscrito tem que seguir o perfil da basílica no Instagram (), postar a foto com a hashtag #BasilicaUmOlharDeFe e a conta do fotógrafo não pode ser bloqueada.

As fotos inscritas serão postadas no Instagram da basílica e abertas para votação do público do dia 18 a 22 de dezembro às 23h59. O resultado das duas categorias será divulgado no dia 23 de dezembro, com os vencedores de cada uma. A solenidade de entrega dos prêmios será feita em 26 de dezembro.

PRÊMIOS

Modalidade Júri Técnico

1º Lugar: Drone HUBSAN H107D+ X4 FPV PLUS e Voucher de passeio com acompanhante da CASTRO VIAGEM E TURISMO para Matilde/ES.  Validade: 10/12/2019

2º Lugar: Drone HUBSAN H107D+ X4 FPV PLUS

3º Lugar: Voucher de passeio com acompanhante da CASTRO VIAGEM E TURISMO para Venda Nova, Pedra Azul e Domingos Martins/ES.  Validade: 10/12/2019

4º Lugar: Voucher de passeio com acompanhante da CASTRO VIAGEM E TURISMO para as Três Santas (Santa Tereza, Santa Leopoldina e Santa Maria de Jetibá/ES)  Validade: 10/12/2019

5º Lugar: Voucher de passeio com acompanhante da CASTRO VIAGEM E TURISMO para Mosteiro Zen Budista + Santa Teresa/ES  Validade: 10/12/2019

Modalidade Júri Popular

Fotografia mais curtida: voucher de R$ 1.000,00 para ser usado em qualquer viagem da CASTRO VIAGENS E TURISMO  Validade: 10/12/2019+ 1 Tablet Positivo YPY L700+

SERVIÇO

Concurso de fotografias Santuário-Basílica de Santo Antônio: "Um Olhar de Fé"

Inscrições: até 18 de dezembro