Bares exibem e fazem promoções para a 8ª temporada de 'Game of Thrones'

12/04/2019 - O Golden Tulip vai oferecer um jantar durante a transmissão da última temporada de Game Of Thrones Crédito: Divulgação/Golden Tulip

Domingo (14) é o grande dia para os apaixonados pela trama de "Game of Thrones". Na data, se dará o ínicio da última temporada da série medieval. E todos os fãs já estão se virando como podem para acompanhar as batalhas que estão por vir.

A HBO anunciou que vai liberar o sinal no próximo domingo para todos que possuem TV por assinatura. Mas, como nem todos são assinantes, os grupos começaram a se formar para assistirem juntos a trama na casa de amigos. Para ajudar a galera que não tem espaço a se reunir, alguns estabelecimentos da Grande Vitória vão exibir os capítulos da trama de Jon Snow e companhia com promoções, sorteios e muita pompa.

Um exemplo é a hamburgueira HamburGot, localizada em Serra Sede. "A gente vai exibir tanto no ambiente interno quando no externo da loja pois vamos colocar uma TV maior do lado de fora. Além disso, vamos ter sorteio de brindes toda semana, onde cada semana será um prêmio diferente como caneca, camiseta... tudo relacionado à série", explica Cherryne Sonegheti, sócia do estabelecimento, garantindo que o local terá exibições durante toda a temporada.

Para completar, ela conta que irá produzir a cada exibição um lanche especial inspirado num personagem da trama. Neste domingo de estreia, o lanche será o Beric.

12/04/2019 - A hamburgueria HamburGOT, inspirada em Game of Thrones, vai exibir a última temporada da série com sorteio de brindes e lanches especiais Crédito: Fernando Madeira

Ainda na Serra, o Castle Rock Pub, em Colina de Laranjeiras, também fará a exibição do seriado. Sem anunciar promoções, a casa - que já possui temática medieval - será toda decorada para a série e vai cobrar R$ 30 de ingresso, sendo R$ 15 de entrada e R$ 15 de consumação.

A Beer Factory Tap Bar, com lojas em Jardim Camburi, na Capital, e na Praia da Costa, em Vila Velha, também entrou na onda de exibição dos episódios da série. Os interessados poderão acompanhar a série com direito bônus de cerveja e promoções. Segundo a casa, quem for de camisa preta terá 20% de bônus na recarga de uma hora antes do episódio até o final dele.

A Vikings Cervejaria, na Praia da Costa, seguirá a mesma linha com os 20% de bônus na recarga de cerveja. E brincando com a possibilidade de morte de grande parte do elenco, a casa vai dar 1% de bonificação na recarga de cerveja a para cada personagem principal que for eliminado.

COSPLAY E CENOGRAFIA

Para aqueles que gostam mesmo de mergulhar no universo da série favorita, também há opções. Um deles é o evento Geek Day, que acontece neste sábado (13) e domingo (14), na praça de alimentação do Boulevard Vila Velha, no Jóquei de Itaparica.

Com entrada gratuita, o evento terá transmissão de Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLOL), torneios de jogos, concurso de cosplay e finaliza com a exibição do seriado. Ainda durante os dois dias de evento, haverá stand vendendo os mais diversos itens do mundo Geek.

12/04/2019 - O Geek Day, na praça de alimentação do Boulevard Vila Velha, terá exibição de campeonatos de Lol, outros e jogos, e da série Game of Thrones Crédito: Murilo Menezes/Boulevard Vila Velha

Se você prefere um requinte, o hotel Golden Tulip Porto Vitória preparou uma noite especial em seu restaurante com direito a um jantar com decoração e cardápio temáticos, além da presença de personagens, como Jon Snow, um dos protagonistas; Sansa Stark, a Lady de Winterfel; e Daenerys Targaryen, “mãe dos dragões”. Haverá até uma réplica do famoso Trono de Ferro.

A sugestão é que tudo nesta noite remeta ao universo da série, com direito a pratos de barro e o convite para que todos comam com as mãos. A noite começará com a entrada “Sopa do camponês”, um cozido de carnes com legumes e fatias de pão medieval. As três opções de pratos principais virão em seguida: leitão assado do “Rei Robert, o usurpador”, assado na fornalha e servido com maçã assada e bacon; “Coxas flamejantes dos dragões dos Sete Reinos”, coxas de frango empanadas temperadas com dry rub e acompanhadas de legumes assados; e “A caça de John Snow”, que é carne de porco assada em tiras e grelhada na chama com batatas rústicas.

O jantar, que terá sobremesa, será acompanhado de vinho tinto, cerveja, suco e água. O preço da noite especial por pessoa é de R$ 120 e pode ser dividido em até 3 vezes.

12/04/2019 - O Golden Tulip vai oferecer um jantar durante a transmissão da última temporada de Game Of Thrones. Os pratos serão temáticos Crédito: Divulgação/Golden Tulip

As reservas para o jantar, que será servido entre 20h30 e 21h30, horário em que começará o primeiro episódio, estão disponíveis. Podem ser feitas pelo telefone (27) 3533-1300. O número de lugares é limitado.

Portanto, vista sua melhor "armadura" prepare o coração e se prepare para a maior batalha em série produzida na história. Lembrando que o primeiro episódio da última temporada de "Game Of Thrones" será exibido neste domingo (14), a partir das 20h30, no canal por assinatura HBO.

SERVIÇO

HamburGOT

- A casa vai exibir os capítulos todos os domingos e realizar sorteios de brindes relacionados a série. Além disso, a casa vai criar um lanche inspirado num personagem a cada domingo. Entrada gratuita.

Endereço: Rua Dom Pedro II, 121, Serra Sede, Serra

Telefone: (27) 99921-9572

Beer Factory Tap Bar

- A cervejaria fará a promoção de 20% de bônus na recarga de cerveja para quem estiver de camisa preta. A bonificação funcionará a partir de uma hora antes do episódio até o final dele. Além disso, também terá promoção na compra do combo de boné mais copos da casa. Entrada gratuita.

Endereço 1: Av. Ranulfo Barbosa dos Santos, 777, loja 4, Jardim Camburi, Vitória

Telefone: (27) 98136-5427

Endereço 2: Rua Quinze de Novembro, 630, Praia da Costa, Vila Velha

Telefone: (27) 98119-8159

Vikings Cervejaria

- A cervejaria também fará a promoção de 20% de bônus na recarga de cerveja para quem estiver de camisa preta, a partir das 21h. A casa fará a promoção na venda de boné mais copo da casa por R$ 50. Entrada gratuita.

Endereço 1: Rua João da Cruz, 322, Praia do Canto, Vitória

Telefone: (27) 3029-2424

Geek Day

- A feira funcionará no sábado (13) e domingo (14), a partir das 13h, na praça de alimentação do Boulevard Vila Velha. Durante todo o evento, haverá transmissão de CBLOL, concurso de cosplay geral e de cosplay de personagens da Marvel, torneio de CS GO, DOTA 2 e muitos outros jogos, com mini torneios de games clássicos, fliperamas, computadores e jogos para celulares. No domingo, será exibido o episódio Game Of Thrones. Entrada gratuita

Endereço: Boulevard Vila Velha - Av. Jones dos Santos Neves, 5000, Jóquei de Itaparica, Vila Velha

Restaurante Porto Vitória - Golden Tulip Porto Vitória

- O restaurante do hotel será todo decorado, com direito a trono de ferro e cosplays. Além disso, será oferecido um jantar especial completo (entrada, prato principal e sobremesa) com temática da série. O preço da noite especial por pessoa é de R$ 120 e pode ser dividido em até 3 vezes.

As reservas para o jantar, que será servido entre 20h30 e 21h30, horário em que começará o primeiro episódio, estão disponíveis.

Endereço: Av. Nossa Sra. dos Navegantes, 635, Enseada do Suá, Vitória

Castle Rock Pub

- A casa será toda decorada para o evento. A entrada custa R$ 30, sendo R$ 15 de ingresso e R$ 15 de consumação.