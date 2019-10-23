Grande Vitória

Bares do ES fazem promoções para jogo do Flamengo na Libertadores

Time rubro-negro enfrenta o Grêmio nesta quarta-feira (23) e estabelecimentos oferecem de rodada dupla a cerveja grátis a cada vez que o VAR for acionado

Publicado em 23 de outubro de 2019 às 08:47 - Atualizado há 6 anos

Carretão Bar, na Mata da Praia, em dia de jogo do Flamengo Crédito: Darcy Locatel

Estar trinta e cinco anos fora de uma semifinal da Libertadores da América já é motivo suficiente para comemorar. Se juntarmos a possibilidade do Flamengo entrar numa final do maior campeonato das Américas após 38 anos é para deixar qualquer torcedor rubro-negro com a ansiedade a mil.

A vantagem não é só para o Flamengo que passa para a final da Libertadores se empatar com o Grêmio no placar de 0 a 0. Os torcedores também podem sair ganhando no jogo da noite desta quarta-feira (22).

Aproveitando o clima de tensão e expectativa, os bares da Grande Vitória vão trabalhar dobrado e fazer promoções para receber os torcedores - inclusive os gremistas, mesmo em menor número - e tirar uma grana extra. Público é o que não vai faltar para acompanhar a partida que também terá transmissão na TV Gazeta, a partir das 21h30.

Para se ter uma ideia, tem estabelecimento que vai trabalhar com reservas e até cobrança de entrada e consumação durante a transmissão da partida. "Transmitimos o primeiro jogo e deu gente demais. Desta vez, estou com uma estratégia diferente. Vou limitar a entrada entre 150 e 200 pessoas e trabalhar com mesas reservadas, com um combo que dá direito a comer e beber", conta Darcy Locatel, 49, proprietário do Carretão Bar, em Mata da Praia, Vitória.

Mas ele explica que esta movimentação tem motivo. "Temos uma parceria com a RNI (Rubro-Negros da Ilha). Eles sempre acompanham o jogo aqui. Costumo falar que este é o bar mais rubro-negro de Vitória", brinca Darcy Locatel, que depois de ver seu bar superlotar na partida de ida, realizada no início do mês, fará a nova estratégia nesta quarta-feira (23).

Assim, a casa vai funcionar em esquema de consumação: o cliente paga R$ 55 e recebe R$ 50 em fichas para gastar. Além disso, o Carretão Bar vai oferecer promoção de cerveja a R$ 7 (apenas uma marca específica).

Carretão Bar, na Mata da Praia, em dia de jogo do Flamengo Crédito: Darcy Locatel

Por falar em cerveja, tem bar que vai brincar com a possibilidade do VAR ser acionado. A proposta é do Ilha do Caranguejo que, a cada lance checado pelo árbitro de vídeo, cada pessoa da mesa ganha uma Bohemia 600ml. Lembrando que a promoção é válida apenas para maiores de 18 anos que já estiverem consumindo a bebida, durante o jogo desta quarta-feira (23), nas unidades de Vitória e Vila Velha.

Mas não é só cerveja que estará em promoção. Tem bares que colocarão pratos a preços especiais para a partida. É o caso do Caranguejo do Assis, que terá o Maluquinho do Assis (porção de camarão à paulista) por R$ 15, nas unidades de Vitória e Vila Velha, e do Dona Rosa Bar, em Cariacica, que na leva de promoções vai oferecer dois peroás com fritas por R$ 21,99.

Deu pra animar? Confira abaixo os bares que vão transmitir os jogos - muitos com direito a promoções.

TRANSMISSÃO E PROMOÇÕES

CAPIXABA GRILL



Promoção de cervejas: Eisenbahn de R$ 12,90 por R$ 9,90; Amstel e Devassa Puro Malte de R$ 9,90 por R$ 6,90 a noite toda



Eisenbahn de R$ 12,90 por R$ 9,90; Amstel e Devassa Puro Malte de R$ 9,90 por R$ 6,90 a noite toda Endereço: Av. Carlos Gomes de Sá, 395, Mata da Praia, Vitória



Av. Carlos Gomes de Sá, 395, Mata da Praia, Vitória Funcionamento: das 17h à 0h



das 17h à 0h Informações: (27) 99628-0524



ILHA DO CARANGUEJO



Promoção: a cada lance checado pelo VAR, cada pessoa da mesa ganha 1 Bohemia 600ml. Promoção válida apenas para maiores de 18 anos durante o jogo do dia 23/10 e para quem já estiver consumindo a cerveja Bohemia.



a cada lance checado pelo VAR, cada pessoa da mesa ganha 1 Bohemia 600ml. Promoção válida apenas para maiores de 18 anos durante o jogo do dia 23/10 e para quem já estiver consumindo a cerveja Bohemia. Endereço e Informações



VITÓRIA: Rua Alcino Pereira Netto, 570, Jardim Camburi - (27) 3395-0244



Rua Alcino Pereira Netto, 570, Jardim Camburi - (27) 3395-0244 VILA VELHA: Rodovia do Sol, 5000, Shopping Boulevard Vila Velha - (27) 2233-8484



Rodovia do Sol, 5000, Shopping Boulevard Vila Velha - (27) 2233-8484 Funcionamento: das 17h à 0h



OUTSIDER SPORT BAR



Promoção: Ipa em rodada dupla e pipoca grátis



Ipa em rodada dupla e pipoca grátis Endereço: Rua Maria Eleonora Pereira, 550, Jardim da Penha, Vitória



Rua Maria Eleonora Pereira, 550, Jardim da Penha, Vitória Funcionamento: das 18h à 0h



das 18h à 0h Informações: (27) 99617-9456



OVERTIME



Promoção: Quem estiver com a camisa do time, a cada gol do time referido, ganha uma batidinha a escolha do cliente (graviola, maracujá, gengibre, canela, e frutas vermelhas, coco e pitanga)



Quem estiver com a camisa do time, a cada gol do time referido, ganha uma batidinha a escolha do cliente (graviola, maracujá, gengibre, canela, e frutas vermelhas, coco e pitanga) Endereço: R. Comissário Octávio Queiroz, 150, Jardim da Penha, Vitória



R. Comissário Octávio Queiroz, 150, Jardim da Penha, Vitória Funcionamento : a partir das 18h



: a partir das 18h Informações: (27) 3376-1026

JP PETISCARIA

Promoção: dose dupla de batidinha a noite toda e cerveja a R$ 4,99 (Petra puro malte) até o primeiro gol do Flamengo, depois ela vai para R$ 8.



dose dupla de batidinha a noite toda e cerveja a R$ 4,99 (Petra puro malte) até o primeiro gol do Flamengo, depois ela vai para R$ 8. Endereço: Av. Min. Salgado Filho, 1741, Soteco, Vila Velha



Av. Min. Salgado Filho, 1741, Soteco, Vila Velha Funcionamento: das 17h à 1h



das 17h à 1h Informações: (27) 99247-6456



RECANTO GAÚCHO

Promoção: cervejas Devassa e Ecobier a R$ 7,99 a noite toda; costela no bafo a R$ 44,90 (quilo) e espeto de coração a R$ 19,90 (com 24 unidades)



cervejas Devassa e Ecobier a R$ 7,99 a noite toda; costela no bafo a R$ 44,90 (quilo) e espeto de coração a R$ 19,90 (com 24 unidades) Endereço: Av. Ranulfo Barbosa dos Santos, 111 - Jardim Camburi, Vitória



Av. Ranulfo Barbosa dos Santos, 111 - Jardim Camburi, Vitória Funcionamento : a partir das 15h até o último cliente



: a partir das 15h até o último cliente Informações: (27) 3237-1162



CARANGUEJO DO ASSIS

Promoção: Amstel a R$ 7,99 (somente unidade de Vila Velha); batidinha a R$ 3,50; e Maluqinho do Assis (porção de camarão à paulista) por R$ 15.



Amstel a R$ 7,99 (somente unidade de Vila Velha); batidinha a R$ 3,50; e Maluqinho do Assis (porção de camarão à paulista) por R$ 15. Endereço e Informações



VITÓRIA: Quiosque K6 - Av. Dante Michelini, 6 - Mata da Praia, Vitória - (27) 3376-3800



Quiosque K6 - Av. Dante Michelini, 6 - Mata da Praia, Vitória - (27) 3376-3800 VILA VELHA: Av. da Praia, 290, Praia de Itaparica, Vila Velha - (27) 3289-8486



Av. da Praia, 290, Praia de Itaparica, Vila Velha - (27) 3289-8486 Funcionamento: 11h à 0h (Vila Velha) e 17h às 23h (Vitória)



CARANGUEJO TRÊS IRMÃOS

Promoção: Heineken de R$ 12,99 por R$ 10,99; Peroá Três Irmãos (peroá, batata frita, vinagrete e farofa) por R$ 25; e camarão à paulista R$ 19,99



Heineken de R$ 12,99 por R$ 10,99; Peroá Três Irmãos (peroá, batata frita, vinagrete e farofa) por R$ 25; e camarão à paulista R$ 19,99 Endereço: Av. Fortaleza, 18, Itapuã, Vila Velha



Av. Fortaleza, 18, Itapuã, Vila Velha Funcionamento: das 18h à 0h



das 18h à 0h Informações: (27) 3020-9920



DONA ROSA BAR

Promoção: Petra a R$ 6,90; filé de pescadinha por R$ 13,99; 2 peroás com fritas por R$ 21,99; 2 peroás, camarão, fritas e banana por R$ 41,99; Aipim frito ao molho com carne seca desfiada por R$ 29,99; camarão com fritas por R$ 39,90; filé com 3 combinações por R$ 55,90; Rústicas com costela desfiada por R$ 31,99; bolinho de arroz por R$ 14,99; combo com Tilápia, fritas, arroz e purê por R$ 49,90; dadinhos de tapioca por R$ 17,50; 3 peroás com fritas por R$ 32,90



Petra a R$ 6,90; filé de pescadinha por R$ 13,99; 2 peroás com fritas por R$ 21,99; 2 peroás, camarão, fritas e banana por R$ 41,99; Aipim frito ao molho com carne seca desfiada por R$ 29,99; camarão com fritas por R$ 39,90; filé com 3 combinações por R$ 55,90; Rústicas com costela desfiada por R$ 31,99; bolinho de arroz por R$ 14,99; combo com Tilápia, fritas, arroz e purê por R$ 49,90; dadinhos de tapioca por R$ 17,50; 3 peroás com fritas por R$ 32,90 Endereço: R. Ilda Rhor, 366, Morada de Santa Fé, Cariacica



R. Ilda Rhor, 366, Morada de Santa Fé, Cariacica Funcionamento: das 18h às 23h



das 18h às 23h Informações: (27) 3386-8926



CARRETÃO BAR

Promoção: cerveja Ecobier a R$ 7. A casa vai trabalhar com sistema de reservas limitado a 200 pessoas. Será cobrado R$ 55 por cliente, sendo R$ 5 de entrada e R$ 50 de consumação (será servido parrilla de picanha argentina e ancho).



cerveja Ecobier a R$ 7. A casa vai trabalhar com sistema de reservas limitado a 200 pessoas. Será cobrado R$ 55 por cliente, sendo R$ 5 de entrada e R$ 50 de consumação (será servido parrilla de picanha argentina e ancho). Endereço: Av. Des. Dermeval Lyrio, 280, Mata da Praia, Vitória



Av. Des. Dermeval Lyrio, 280, Mata da Praia, Vitória Funcionamento: das 18h às 23h30



das 18h às 23h30 Informações: (27) 99942-3938



MAIAS BURGER

Promoção: até às 20h30 chope em dose dupla e qualquer porção por R$ 19,99. Lanche promocional da noite (Super Maia - alface, tomate, queijo, ovo, pão) mais um refrigerante lata a R$ 15



até às 20h30 chope em dose dupla e qualquer porção por R$ 19,99. Lanche promocional da noite (Super Maia - alface, tomate, queijo, ovo, pão) mais um refrigerante lata a R$ 15 Endereço: R. Deolindo Perim, 333, Praia de Itaparica, Vila Velha



R. Deolindo Perim, 333, Praia de Itaparica, Vila Velha Funcionamento: a partir das 17h30



a partir das 17h30 Informações: (27) 3072-4429



GUSTUS SPORTS BAR

Promoção: Chope Brahma de R$ 9,90 para R$ 4,45 das 17h às 20h; comprando 5 long necks, a sexta é por conta da casa; e caipirinha de R$ 16 por R$ 8 até às 22h



Chope Brahma de R$ 9,90 para R$ 4,45 das 17h às 20h; comprando 5 long necks, a sexta é por conta da casa; e caipirinha de R$ 16 por R$ 8 até às 22h Endereço: R. Castelo Branco, 855, Centro de Vila Velha



R. Castelo Branco, 855, Centro de Vila Velha Funcionamento: das 17h à 0h



das 17h à 0h Informações: (27) 3208-9864



OUTBACK

Promoção: 50% de desconto em todas as bebidas alcoólicas, exceto cervejas importadas e garrafas de vinhos, de espumantes e de destilados. Promo vale das 17h às 20h, nos Outbacks de Vitória e Vila Velha.



50% de desconto em todas as bebidas alcoólicas, exceto cervejas importadas e garrafas de vinhos, de espumantes e de destilados. Promo vale das 17h às 20h, nos Outbacks de Vitória e Vila Velha. Endereço e informações



SHOPPING VITÓRIA: Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória - (27) 3235-7253



Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória - (27) 3235-7253 SHOPPING VILA VELHA: Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha - (27) 3533-2126



Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha - (27) 3533-2126 Funcionamento: 12h às 23h



MY FISH GASTROBAR

Promoção: happy hour das 17h às 20h30 com Amstel e Devassa 600ml de R$ 8 por R$ 6,50; na compra de 4 Eisenbahn 600ml a quinta é de graça; 3 Heineken 600 ml + peroá à passarinho com farofa e vinagrete a R$ 50 (o combo)



happy hour das 17h às 20h30 com Amstel e Devassa 600ml de R$ 8 por R$ 6,50; na compra de 4 Eisenbahn 600ml a quinta é de graça; 3 Heineken 600 ml + peroá à passarinho com farofa e vinagrete a R$ 50 (o combo) Endereço e informações:



SERRA: Avenida Mário Batalha, 277, Bairro de Fátima, Serra - (27) 3094-9886



Avenida Mário Batalha, 277, Bairro de Fátima, Serra - (27) 3094-9886 VITÓRIA: Rua Júlia Lacourt Penna, 718, Jardim Camburi, Vitória - (27) 3094-5123



Rua Júlia Lacourt Penna, 718, Jardim Camburi, Vitória - (27) 3094-5123 Funcionamento: a partir das 17h



FIVE SPORT BAR

Promoção: happy hour das 17h às 20h com chope de R$ 9,90 a R$ 4,95



happy hour das 17h às 20h com chope de R$ 9,90 a R$ 4,95 Endereço: Shopping Vitória - Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória



Shopping Vitória - Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória Funcionamento: a partir das 11h30



a partir das 11h30 Informações: (27) 2142-0289



TRANSMISSÃO SEM PROMO

ABERTURA

Endereços e informações



Av. Anísio Fernandes Coelho, 89, Jardim da Penha, Vitória



R. Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória - (27) 3315-0018



Av. Ranulfo Barbosa dos Santos, 720, Jardim Camburi, Vitória - (27) 3019-1476



SHEIK'S BAR

Endereço: Av. Dr. Jair de Andrade, 700, Itapuã, Vila Velha



Av. Dr. Jair de Andrade, 700, Itapuã, Vila Velha Funcionamento: a partir das 10h



a partir das 10h Informações: (27) 3062-6124



DI DOMDOM

Endereço: R. João da Cruz, 150, Praia do Canto, Vitória



R. João da Cruz, 150, Praia do Canto, Vitória Funcionamento: a partir das 16h



a partir das 16h Informações: (27) 3227-0700



BAR DOS MENINOS

Endereço: R. Goiânia, Itapuã, Vila Velha

R. Goiânia, Itapuã, Vila Velha Funcionamento: a partir das 18h



a partir das 18h Informações: (27) 3059-5939



