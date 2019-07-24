Nostalgia

Barbie ganha coleção inspirada em "X-Men" nos 80 anos da Marvel

Anúncio foi feito pela Mattel e bonecas já estão em pré-venda nos Estados Unidos

Publicado em 24 de julho de 2019 às 11:39 - Atualizado há 6 anos

Crédito: Mattel/Marvel/Divulgação

A Mattel anunciou o lançamento de algumas bonecas Barbie inspiradas no universo Marvel, para celebrar os 80 anos dos quadrinhos da marca, com uma coleção dedicada especialmente ao mundo X-Men.

As personagens disponíveis são Mística, Fênix Negra e Tempestade. É possível comprar um conjunto com as três por U$ 164,99 (cerca de R$ 622) ou cada boneca individualmente por US$ 54,99 (o equivalente a R$ 207).

A pré-venda está sendo realizada pelo site GameStop, e a data de lançamento das bonecas está prevista para o dia 4 de outubro de 2019.

