Banda Pizindim comemora 40 anos com show de axé em Vila Velha

Neste sábado (6), a banda Pizindim vai comemorar 40 anos de formação com show cheio de axé e sertanejo no Clube Arci, em Vila Velha. A apresentação, que vai contar com a participação de Beto Kauê, primeiro vocalista do grupo, e Renatta Penyche, atual cantora, vai embalar os ritmos que fizeram a banda ficar reconhecida como precursora da lambada no Espírito Santo.

Banda Pizindim: grupo fará apresentação especial em Vila Velha, em comemoração aos 40 anos de formação Crédito: Fera/Divulgação

Para Beto, aliás, o momento será de "diversão", como ele mesmo define. Rei de Piúma, como também é conhecido, ele prepara os sucessos do axé para apresentar ao lado dos colegas durante o show, que pretende transformar numa grande festa. "Deixei a banda em 1994. Antes disso, em Vila Velha, nós já tínhamos feito show em que registramos sucesso de público. Essa apresentação será em um ótimo momento e servirá de reencontro para todos nós", afirma.

Baiano, ele lembra que fez parte da banda quando ela já tinha completado cerca de 15 anos, em meados dos anos 90. "À época, vim ao Espírito Santo para substituir o integrante de uma outra banda, mas acabou não rolando e a Pizindim estava precisando de alguém. Então aproveitei a oportunidade", comemora Kauê, que segue em carreira solo.

EXPERIÊNCIA

A atual cantora, Renatta, mantém uma carreira paralela junto ao seu trabalho na banda. No entanto, está desde janeiro com o grupo e detalha que o carnaval com a Pizindim já foi uma grande experiência profissional. "Nos apresentamos para um público, no Rio de Janeiro, que se aproximou da casa das 30 mil pessoas. Foi fantástico, uma experiência única para mim", diz.

Aos 25 anos, ela também comemora 8 anos na música com essa apresentação dos 40 anos: "Está sendo, no geral, uma parceria muito produtiva e acho que o show em Vila Velha será um espetáculo. Estamos preparando os sucessos da banda, mas, ao mesmo tempo, vamos apostar no sertanejo, que é o gênero mais recente que estamos trabalhando no grupo", adianta.

PIZINDIM

Fundada por Datan Coelho, Cecitônio Coelho, Bené, Brozeguini, Jorge, Valdir e Dada, em 1978, em São Mateus, a banda Pizindim se consagrou como precursora da lambada no Espírito Santo. Logo depois do ingresso desses integrantes, Carlos Pizindim também passou a fazer parte do grupo e é o único que segue até hoje, desde a formação inicial.

Antes chamada de "Regional Pizindim", seu ritmo era basicamente o chorinho e a gafieira, apostando só no instrumental desses gêneros. Foi nos anos 90 que começaram a arriscar com o axé tradicional, ficando conhecida por levar a várias cidades esse ritmo, tradicionalmente, da Bahia.

SERVIÇO

40 anos da banda Pizindim

Onde: Clube Arci (R. Lurdes Santos, 6, Ibes, Vila Velha)

Quando: sábado (6), a partir das 22h

Ingressos: R$ 20 (sem mesa); R$ 90 (mesa com 4 convites)