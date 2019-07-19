É O FIM?

Band não exibirá mais concursos de Miss Brasil e Miss São Paulo

Emissora afirma em comunicado que 'deixa de ter qualquer responsabilidade' com a realização de concursos 'que tenham relação com a cadeia de concursos Miss Universos 2020'

Publicado em 19 de julho de 2019 às 20:34 - Atualizado há 6 anos

Júlia Horta é coroada Miss Brasil 2019 pela amazonense Mayra Dias, que venceu a disputa ano passado Foto: Crédito: Miss Brasil BE Emotion/ Reprodução

A Band comunicou nesta quinta-feira, 18, que não exibirá mais os concursos Miss Brasil (que dá vaga ao Miss Universo) e Miss São Paulo. Em nota, a emissora ressaltou a exibição dos concursos de beleza ao longo de oito anos e o fim da parceria com a marca Polishop.

"Após oito anos realizando e exibindo os concursos Miss São Paulo e Miss Brasil, cinco dos quais ocorreram por meio de uma sólida parceria com a Polishop, a Band comunica que não houve renovação do contrato, o qual termina este ano. Por essa razão, a Band não realizará a temporada 2020 e, por consequência, não exibirá seus famosos concursos de beleza", diz a emissora.

Confira abaixo a íntegra da nota divulgada pela Band sobre o término da exibição do Miss Brasil e do Miss São Paulo pela emissora:

"Após oito anos realizando e exibindo os concursos Miss São Paulo e Miss Brasil, cinco dos quais ocorreram por meio de uma sólida parceria com a Polishop, a Band comunica que não houve renovação do contrato, o qual termina este ano. Por essa razão, a Band não realizará a temporada 2020 e, por consequência, não exibirá seus famosos concursos de beleza.

Durante os últimos cinco anos, a Polishop, por meio de sua marca Be Emotion, foi a grande parceira da Band na realização dos concursos. Trouxe, com sua grande expertise, uma nova roupagem para os concursos de beleza, tornando-os mais próximos das mulheres modernas.

Frente à decisão de não renovar o contrato, a Band e a Polishop/Be Emotion deixam de ter qualquer responsabilidade acerca da realização dos concursos estaduais ou nacional que tenham relação com a cadeia de concursos Miss Universo 2020. Tanto a Band, que continua detentora das marcas estaduais, quanto a Polishop, não detêm qualquer responsabilidade de realização ou de apoio aos concursos estaduais relativos à temporada 2020, mesmo que aconteçam durante o ano de 2019.

Não obstante, nossa recém recém-eleita Miss Brasil Be Emotion 2019 segue sua trajetória de preparação para, ao final de 2019, representar belamente o Brasil no Miss Universo 2019, fechando assim o ciclo de concursos da franquia Miss Universo nas telas da Band e sob a parceria com a Polishop/Be Emotion.

A Rede Bandeirantes de Comunicação agradece a sólida parceria Polishop/Be Emotion ao longo dos últimos cinco anos."

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta