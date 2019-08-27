Felizes para sempre!

Bananas de Pijamas são casados há 26 anos na vida real

Revelação foi feita por um dos intérpretes do programa que no Brasil era veiculado pelo SBT e marcou toda uma geração dos anos 90

Publicado em 27 de agosto de 2019 às 17:38 - Atualizado há 6 anos

Crédito: Reprodução/YouTube

Os episódios de Bananas de Pijamas marcaram a infância de toda uma geração iniciada nos anos 90. O que pouca gente sabe é que B1 e B2 - as bananas protagonistas do programa - são casados na vida real. No Brasil, o show era exibido pelo SBT.

Mark Short, um dos intérpretes de B1, revelou o relacionamento no The Greatest Dancer, uma espécie de "Dança dos Famosos" da BBC inglesa.

"Eu era o B1 e meu parceiro era B2. Depois de 26 anos, ainda estamos juntos", disse ele durante a competição.

