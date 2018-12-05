Balneários capixabas vão receber sala de cinema itinerante

Festival de Cinema de Vitória Itinerante: sessão realizada em Iriri, em 2018 Crédito: Tati Hauer/Galpão Produções

De norte a sul do Espírito Santo, verão é sinônimo de praias lotadas e muito sol. Mas, quando acaba o dia, nada de voltar pra casa: o mar vira cenário para uma sala de cinema ao ar livre! O Festival de Cinema de Vitória começa o ano de 2019 com a sua versão itinerante, passando por quatro balneários capixabas nos meses de janeiro e fevereiro. Na telona, o melhor do cinema nacional para todas as idades em exibições gratuitas.

A jornada começa no dia 19 de janeiro em Guarapari, na Praia do Morro, uma das praias mais movimentadas do estado. Logo após a exibição do filme, também tem música com a apresentação do grupo BatuqDellas. Composto por cerca de 40 mulheres, o coletivo traz o clima de carnaval na bateria, em releituras de músicas da MPB e axé.

Na sequência, no dia 26 de janeiro, o festival chega à Pontal do Ipiranga, em Linhares; No dia 02 de fevereiro em Barra do Sahy, em Aracruz; e encerra na Praia de Guriri, em São Mateus, no dia 09 de fevereiro. A programação tem início sempre às 19 horas.

LOGÍSTICA

Para levar a magia do cinema às praias, um caminhão se transforma em projetor e garante a qualidade técnica da exibição em som e imagem. E o clima é mesmo de sala de cinema, com direito a telão medindo 8 x 5 metros, cadeiras para a plateia e até o tradicional tapete vermelho.

"O Festival de Cinema de Vitória Itinerante tem como um dos principais objetivos contribuir para a formação de público. É uma forma de aproximar o cinema nacional dos moradores e turistas de um jeito democrático e descontraído. A cadeira de praia vira poltrona e a pipoca combina com água de coco! É só chegar, sentar e aproveitar a sessão", destaca Lucia Caus, diretora do 25º Festival de Cinema de Vitória Itinerante.

SERVIÇO

25º Festival de Cinema de Vitória Itinerante

19 de janeiro - Praia do Morro, Guarapari

26 de janeiro - Pontal do Ipiranga, Linhares

02 de fevereiro - Barra do Sahy, Aracruz

09 de fevereiro - Praia de Guriri, São Mateus

Horário: a partir das 19 horas