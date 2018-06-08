Baixo Guandu, Fundão, Aracruz e João Neiva recebem cinema móvel Crédito: Fatos ENTITY_amp_ENTITY Fontes Comunicação Empresarial/Divulgação

O Cine Vitória a Minas é um cinema móvel, gratuito e que conta com a estrutura de um caminhão para alcançar crianças com pouco ou nenhum acesso a manifestações de arte. Ele chega ao Espírito Santo nesta segunda-feira (11). Por meio dos filmes, o projeto pretende promover uma democratização cultural à população de baixa renda e afastada dos grandes centros urbanos.

Ao chegar ao seu destino, as paredes do caminhão se expandem transformando-o em uma verdadeira sala de cinema, com telão, climatização, poltronas para acomodar até 91 pessoas, por sessão, além de pipoqueira, dispenser para refrigerante e banheiros.

No Estado, o projeto passará por Baixo Guandu nesta segunda (11) e terça-feira (12). Depois, o caminhão chega a Fundão e Barra do Riacho, em Aracruz, e finalizará o ciclo em João Neiva. Serão dois dias em cada cidade e cinco sessões diárias, com a exibição de filmes nacionais e internacionais.

COMO GARANTIR SEU LUGAR

Em todos os dias, as quatro primeiras sessões são reservadas para turmas de escolas públicas e a última sessão aberta à comunidade. Para participar, os interessados da comunidade devem comparecer ao local do evento com antecedência para retirar os ingressos.

"Nossa intenção é proporcionar acesso a uma sessão completa de cinema gratuitamente e levar a magia do cinema a este público. Queremos sensibilizá-los para a sétima arte, permitindo acesso aos filmes, e proporcionando assim, uma grande ação de democratização cultural", diz Cristiano Amorim, coordenador do projeto.

PROGRAMAÇÃO

Baixo Gandu: 11 e 12 de junho

Av. 10 de abril, próximo à praça São Pedro

Fundão: 14 e 15 de junho

Endereço a confirmar

Barra do Riacho (Aracruz): 14 e 15 de junho

Praça Frutapão (Rua Ruth de Sousa)

João Neiva: 21 e 22 de junho

Endereço a confirmar

FILMES QUE SERÃO EXIBIDOS

1º DIA

8h00 - Procurando Dory

10h00 - Pets

13h30 - Moana

15h30 - Divertidamente

19h - Uma Noite no Museu 3

2º DIA

8h - Meu Malvado Favorito 3

10h - A Era do Gelo: O Big Bang

13h30 - Zootopia  A Cidade é o Bicho

15h30 - Festa no Ceu