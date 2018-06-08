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Programação

Baixo Guandu, Fundão, Aracruz e João Neiva recebem cinema móvel

No Estado, o projeto passará por Baixo Guandu, Fundão, Aracruz e João Neiva
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jun 2018 às 20:18

Publicado em 08 de Junho de 2018 às 20:18

Baixo Guandu, Fundão, Aracruz e João Neiva recebem cinema móvel Crédito: Fatos ENTITY_amp_ENTITY Fontes Comunicação Empresarial/Divulgação
O Cine Vitória a Minas é um cinema móvel, gratuito e que conta com a estrutura de um caminhão para alcançar crianças com pouco ou nenhum acesso a manifestações de arte. Ele chega ao Espírito Santo nesta segunda-feira (11). Por meio dos filmes, o projeto pretende promover uma democratização cultural à população de baixa renda e afastada dos grandes centros urbanos.
Ao chegar ao seu destino, as paredes do caminhão se expandem transformando-o em uma verdadeira sala de cinema, com telão, climatização, poltronas para acomodar até 91 pessoas, por sessão, além de pipoqueira, dispenser para refrigerante e banheiros.
No Estado, o projeto passará por Baixo Guandu nesta segunda (11) e terça-feira (12). Depois, o caminhão chega a Fundão e Barra do Riacho, em Aracruz, e finalizará o ciclo em João Neiva. Serão dois dias em cada cidade e cinco sessões diárias, com a exibição de filmes nacionais e internacionais.
COMO GARANTIR SEU LUGAR
Em todos os dias, as quatro primeiras sessões são reservadas para turmas de escolas públicas e a última sessão aberta à comunidade. Para participar, os interessados da comunidade devem comparecer ao local do evento com antecedência para retirar os ingressos.
"Nossa intenção é proporcionar acesso a uma sessão completa de cinema gratuitamente e levar a magia do cinema a este público. Queremos sensibilizá-los para a sétima arte, permitindo acesso aos filmes, e proporcionando assim, uma grande ação de democratização cultural", diz Cristiano Amorim, coordenador do projeto.
PROGRAMAÇÃO
Baixo Gandu: 11 e 12 de junho
Av. 10 de abril, próximo à praça São Pedro
Fundão: 14 e 15 de junho
Endereço a confirmar
Barra do Riacho (Aracruz): 14 e 15 de junho
Praça Frutapão (Rua Ruth de Sousa)
João Neiva: 21 e 22 de junho
Endereço a confirmar
FILMES QUE SERÃO EXIBIDOS
1º DIA
8h00 - Procurando Dory 
10h00 - Pets 
13h30 - Moana 
15h30 - Divertidamente 
19h - Uma Noite no Museu 3 
2º DIA
8h - Meu Malvado Favorito 3 
10h - A Era do Gelo: O Big Bang
13h30 - Zootopia  A Cidade é o Bicho 
15h30 - Festa no Ceu 
19h - O Diário de Um Banana

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