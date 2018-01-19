Baile do Dennis e Michel Teló agitam o sábado. Confira a agenda

O sábado está repleto de baladas e shows. Destaque para o reencontro da Banda Zémaria e para o Baile Voador, ambos em Vitória. Confira a agenda.

SHOW

Zémaria se reúne

Em clima nostálgico, a banda Zémaria se reúne para show na Bolt. Com mais de 20 anos de história, o quarteto capixaba se apresenta, a partir das 23h. Entrada: R$ 20 (antecipado); R$ 25. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória.

Banda Zémaria Crédito: Ricardo Medeiros

Michel Teló

O cantor traz para o Estado seu musical Bem Sertanejo, que conta a história da música caipira. Com duas sessões por dia, às 17h e às 21h, o musical é realizado na Área de Eventos do Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Vila Velha. Ingressos: de R$ 25 (meia/setor bronze) a R$ 140 (inteira/setor ouro).

Além de Michel Teló (centro), musical conta com grande elenco Crédito: Bruno Fioravanti /Divulgação

FESTA

Baile Voador

O Baile Voador traz a Orquestra Voadora a Vitória, além de shows da banda Xá da Índia e de baterias de escolas de samba de Vitória. Às 22h, no Ilha Shows. Alameda Ponta Formosa, 350, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: de R$ 40 (pista/ meia) a R$ 120 (área vip/ inteira).

Orquestra Voadora Crédito: Phill Whizmann/Divulgação

Baile do Dennis

O DJ e hitmaker Dennis traz mais uma vez seu baile para o Estado, a partir das 22h. Entre os convidados, MC Kevinho, MC G15 e Pablo Vittar. A festa rola na Arena Pedreira. Av. Padre José de Anchieta, s/n, Portal de Guarapari, Guarapari. Ingressos: de R$ 80 (Espaço Arena/ meia /2º lote) a R$ 240 (Camarote/ inteira/ 3º lote).

Baile do Dennis DJ Crédito: João Gomes/ Divulgação

Festa de São Sebastião e São Benedito

Cortejo com bandas de Congo, show com DJ João Otávio e Tatau (ex-Araketu). Às 18h. Pátio da Igreja dos Reis Magos. Travessa Réis Magos, Nova Almeida Centro, Serra. Aberto ao público.

Dia de Rock Summer

Shows das bandas UMADOSE, Dona Fran, Sheep & Parafina e Back to the Past. Às 22h. Multiplace Mais. Rua Iriri, Quadra A, Lote 9, Meaípe, Guarapari. Ingressos: de R$ 80 (pista/ 2º lote) a R$ 650 (Mesa Ouro/ 1º lote).

AUDIOVISUAL

24º Festival de Cinema de Vitória Itinerante em Iriri

Exibição do longa Como nossos Pais, de Laís Bodanzky. Às 19h. Praia da Costa Azul, Iriri, Anchieta. Entrada gratuita.

BALADA

Fluente

Zodiac. Às 21h. Entrada: R$ 25 (antecipado/ on-line); R$ 30. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3311-5216.

Stone Pub

90s Feelings. Entrada: R$ 10 (até 23h); R$ 15. Às 22h. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 3019-8178.

Galpão

Festa das Vadias. Às 18h. Entrada: gratuita (até 21h); R$ 5. Av. Fernando Ferrari, 3357, Goiabeiras, Vitória. Informações: (27) 3025-1030.

Liverpub

Soudha Eurodance. Às 22h. Entrada: R$ 20 (até 23h); R$ 25. Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 99944-1204.

Wanted Pub

Noite do Chapéu com Felipe Ribeiro e Zé Fellipe & Romário. Às 22h. Entrada: R$ 12 (até às 23h); R$ 20. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 3207-6561.

Vitrine Music Bar

Balada Sertaneja - Evandro & Raniery. Couvert: gratuito (até 21h); R$ 10 (dependendo da lotação); R$ 30 (couvert máximo). Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Informações: (27) 3534-9790.

FESTIVAL

Degusta Beer

Festival com mais de 80 rótulos de cerveja distribuídas em stands de cervejarias, além de food trucks. A partir das 19h, show com Zé Maholics e Bad Guys. O evento rola, a partir das 17h, no Boulevard Shopping. Rodovia do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. Entrada gratuita. Informações: (27) 99943-8246.

Mar da Música

Shows com André Prando, Bob Rastaclone, Renato Casanova, Jorman, Pindorama. Às 18h. Praia de Camburi, Jardim da Penha, Vitória. Aberto ao público.

MÚSICA AO VIVO

Holly Rock

Pop rock. Às 22h. Ensaio Botequim. Rua Joaquim Lírio, 778, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99904-5360.

Richard Viana

Variado. Às 20h. Barrerito Chopperia. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99810-4312.

Jeito de Ser

Pagode. Às 22h. Bar 40 Graus. Rua Joaquim Lírio, 811, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 8.

Tunico da Vila e Mestre Monarco

Samba de raiz. Às 21h. Spirito Jazz. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Couvert: de R$ 40 (bar) a R$ 400 (mesas antecipadas/ 4 lugares). Informações: (27) 3019-0860.

Trem Caipira

Moda sertaneja. Às 21h. No Boteco Botequim. Rua Florália, 29, Cobilândia, Vila Velha. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3075-3942.

Grupo Sinfonia da Mata

Seresta. Às 21h. Área Verde do Clube Álvares de Cabral. Av. Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória. Entrada: R$ 20. Informações: (27) 99774-3554.

Exposição

Minha Índia

O fotógrafo capixaba LuCa Ayeres, radicado no Rio de Janeiro, traz suas fotos da Índia que deslocam a noção de óbvio do país asiático. A exposição acontece juntamente com o 24º Festival de Cinema de Vitória Intinerante em Iriri. Praia da Costa Azul, Iriri, Anchieta. Entrada gratuita.