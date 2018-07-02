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Bailarinos capixabas fazem campanha para participar de competição no CE

Grupo de dança fará apresentação solidária, bazar de roupas e até festa julina nesta terça (3) para conseguirem juntar R$ 4 mil e custear estadia e alimentação em Fortaleza
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jul 2018 às 16:54

Publicado em 02 de Julho de 2018 às 16:54

Grupo de dança do Pimenta Cia de Dança, de Vitória, arrecada dinheiro para competir em festival internacional em Fortaleza Crédito: Pimenta Cia de Dança/Divulgação
Desde agosto do ano passado, alguns bailarinos do Espírito Santo foram cotados para participarem do Festival Internacional de Dança de Fortaleza (Fendafor), quando participaram de uma outra competição no Rio de Janeiro. Lá, foram observados por uma diretora e, agora, o convite veio. Entre os dias 5 e 8 de julho, 11 dançarinos capixabas vão representar o Estado com nove coreografias diferentes. Eles já pagaram as passagens, mas agora fazem uma campanha com direito a apresentação e uma festa para arrecadarem R$ 4 mil, que custeará estadia, alimentação e transporte durante a competição.
Para a apresentação solidária, o grupo mostrará as mesmas coreografias que serão apresentadas em Fortaleza. Juntas, elas duram cerca de meia hora e são dividas entre os bailarinos por idade, já que os profissionais capixabas têm entre 12 e 30 anos de idade. São elas: "Mirlitons", "Copélia", "Família Adams", "Adentro", "Florescer", "Rainha De Copas", "Assum", "Não Recomendado" e "Todo Sentimento".
Segundo a professora de ballet Liviane Pimenta, todos os selecionados fazem aula há bastante tempo. No entanto, estão se dedicando de domingo a domingo aos ensaios para se prepararem ao máximo.
"Nos dias de semana estamos treinando oito horas por dia e aos sábados e domingos, cerca de quatro. Mas isso é o ideal, porque quando chegarmos lá a adrenalina sobre e todos ficarmos nervosos. Preparados, tudo tem mais chances de dar certo", completa.
Liviane explica que para juntar o dinheiro os alunos já organizaram, juntos, um bazar de roupas, uma apresentação solidária em Vitória e até uma festa julina na sede da Pimenta Cia de Dança, também na Capital. "Estamos confiantes de que conseguiremos os R$ 4 mil e as passagens já conseguimos pagar. A família dos alunos estão envolvidas, os alunos estão muito interessados, então tudo está conspirando a favor desse projeto", acredita.
FESTIVAL É OPORTUNIDADE
A professora destaca que o Fendafor reúne, todos os anos, milhares de profissionais e bailarinos de todo o mundo. De acordo com ela, informações da organização dão conta de que, no ano passado, só na noite de abertura, haviam mais de 1,8 mil pessoas no evento. "É uma visibilidade muito grande e entendemos a importância de os nossos alunos estarem lá", defende.
Entre os 11 bailarinos, há 4 rapazes e um deles levou uma vida muito difícil, pois é órfão desde os 8 anos de idade, morou a vida toda em orfanatos e hoje mora em uma casa lar, ou seja, precisa de todo o apoio e recursos que pudermos para conseguir dar o suporte necessário para ele realizar este sonho e para que possa ter oportunidades que qualquer outra criança e jovem merecem
Liviane Pimenta, professora de ballet
SERVIÇO
Apresentação solidária de ballet em Vitória e Festa Julina da Pimenta Cia de Dança
Onde: Pimenta Cia de Dança (Rua Marquês de Olinda, número 12, Jardim da Penha - Atrás do posto de saúde do bairro)
Quando: terça-feira (3), a partir das 18h30 (a apresentação é às 20h)
Ingresso: R$ 2 (valor para assistir à apresentação) - Para a festa julina, a entrada é franca

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