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Viradão 2019

BaianaSystem vem com tudo para o Viradão Vitória 2019

Conversamos com o guitarrista Roberto Barreto para falar sobre a música brasileira e, claro, a apresentação da banda o Viradão Vitória 2019
Rafael Braz

Rafael Braz

Publicado em 

23 set 2019 às 16:27

Publicado em 23 de Setembro de 2019 às 16:27

“A gente está realmente empolgado de tocar aí pela primeira vez”, diz Roberto Barreto, o Beto, guitarrista do BaianaSystem, logo no início da conversa por telefone com o C2 para falar sobre o show que ele, Russo Passapusso, SekoBass e Felipe Cartaxo farão no Centro Histórico de Vitória às 20h30 deste sábado (28), no Viradão Vitória. Beto lembra que quando veio a Vitória em junho, participar do Formemus (conferência de Formação de Mercado Musical), sentiu também que o público capixaba ansiava por ver o BaianaSystem ao vivo no palco.
BaianaSystem Crédito: Cartaxo/Divulgação
Um dos mais interessantes nomes da nova cena pop brasileira, a banda se formou em 2009 e vem em uma ascendente desde então. A sonoridade mistura reggae, axé, ritmos africanos, rock, ska, música jamaicana e muito mais, tudo uma construção, segundo Beto, natural.
> Duda Beat e Baiana System comandam o Viradão Vitória no sábado
"Não tem uma fórmula, as músicas acontecem de várias maneiras, uma retroalimentação. Pode vir de uma linha de guitarra, uma letra, da vivência no estúdio... Desde o início sempre trabalhamos com participações, e todas elas somam ao nosso som”, diz o músico. Entre essas parcerias está a com a lendária Elza Soares – 'Libertação', escrita por Russo Passopusso, abre "Planeta Fome", novo disco da cantora. A canção ainda conta com participação de Virgínia Rodrigues e da Orkestra Rumpilezz, além dos arranjos de Leitieres Leite. Em entrevista ao C2 na última semana, Elza falou que o BaianaSystem carrega suas bandeiras políticas e sonoras, um motivo de muito orgulho. Ao ser informado disso, Beto reagiu: "a gente fica extremamente lisongeado com isso, né?".
O guitarrista diz haver uma relação forte que permeia a música brasileira principalmente em Estados de forte presença da cultura africana. "Na Bahia tem uma coisa quase ancestral na música. A gente sente essa coisa também em outros Estados do Nordeste, no Espírito Santo e até no Rio de Janeiro, é uma mistura muito grande e a gente consegue se entender no meio disso tudo", pondera.
> Dead Fish e Liniker são as principais atrações do domingo no Viradão
10 ANOS
Comemorando uma década de atividades, o BaianaSystem hoje consegue circular mais com sua música e seus shows, nos quais a sintonia entre banda e público impressiona. A banda ainda saiu do circuito independente, conseguiu emplacar música em novela da Globo ("Segundo Sol", na novela homônima) e até na trilha do jogo "Fifa 16".
"Amadurecemos muito, tocamos em muitos festivais no Brasil e no exterior, fomos conhecendo novos públicos, novas realidades. Nossa comunicação ainda é toda independente, fazemos pouco rádio e TV, nossa organização ainda é assim, mas esse mainstream que não é mais o tradicional quebra barreiras. Hoje nosso som é compreendido em lugares a que antes não chegávamos, como o Espírito Santo... A expectativa é realmente muito grande", reforça.
No sábado, a banda sobe ao palco montado na Praça Oito, na Avenida Jerônimo Monteiro, às 20h30. O tipo de show, aberto, gratuito e para um público variado, é o preferido do Baiana. “Rola uma troca maior, é um público que não está ali só pra ver a gente, então tem o desafio de conquistá-lo também, sabe? É o jeito que a gente mais gosta”.
Tal qual outras atrações do Viradão como Liniker e os Caramelows e Dead Fish, o BaianaSystem é uma banda de posicionamentos políticos fortes, algo, para Beto, impossível de se dissociar da arte.
“A gente não consegue ver muito separado. Fazer arte no Brasil já é esse posicionamento e a maneira como a gente faz representa isso. Quando a gente toca, essa nossa verdade já vem à tona, a manifestação e o posicionamento são naturais, estar ali já é um posicionamento político, a nossa troca não é só musical”, explica Beto.
 

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