Bacurau vence prêmio de melhor filme no Festival de Cinema de Munique

Em maio, o longa havia levado o Prêmio do Júri no Festival de Cannes, onde estreou

Agência Estado

Publicado em 9 de julho de 2019 às 11:41

 - Atualizado há 6 anos

Bacurau vence prêmio de melhor filme na competição internacional de Munique Crédito: Reprodução/Instagram @kmendoncafilho

O filme Bacurau, de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, venceu o prêmio de melhor filme no 37º Festival de Cinema de Munique (Filmfest München), na principal Mostra, a CineMasters Competition.

Em maio, o longa havia levado o Prêmio do Júri no Festival de Cannes, onde estreou.

> Cannes seleciona filme de Kleber Mendonça Filho e outros três

No Brasil, Bacurau terá sua primeira projeção no

Festival de Gramado

, como filme de abertura fora de competição, no dia 16 de agosto. A estreia nas salas brasileiras será no dia 29 de agosto, com distribuição da Vitrine Filmes. O prêmio em Munique prevê 50 mil euros em equipamentos Arri para o próximo filme dos realizadores.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

