Bacurau vence prêmio de melhor filme no Festival de Cinema de Munique

Publicado em 9 de julho de 2019 às 11:41
- Atualizado há 6 anos
O filme Bacurau, de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, venceu o prêmio de melhor filme no 37º Festival de Cinema de Munique (Filmfest München), na principal Mostra, a CineMasters Competition.
Em maio, o longa havia levado o Prêmio do Júri no Festival de Cannes, onde estreou.
No Brasil, Bacurau terá sua primeira projeção no
Festival de Gramado
, como filme de abertura fora de competição, no dia 16 de agosto. A estreia nas salas brasileiras será no dia 29 de agosto, com distribuição da Vitrine Filmes. O prêmio em Munique prevê 50 mil euros em equipamentos Arri para o próximo filme dos realizadores.
As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.
