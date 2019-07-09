Filme brasileiro

Bacurau vence prêmio de melhor filme no Festival de Cinema de Munique

Em maio, o longa havia levado o Prêmio do Júri no Festival de Cannes, onde estreou

Publicado em 9 de julho de 2019 às 11:41 - Atualizado há 6 anos

Bacurau vence prêmio de melhor filme na competição internacional de Munique Crédito: Reprodução/Instagram @kmendoncafilho

O filme Bacurau, de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, venceu o prêmio de melhor filme no 37º Festival de Cinema de Munique (Filmfest München), na principal Mostra, a CineMasters Competition.

Em maio, o longa havia levado o Prêmio do Júri no Festival de Cannes, onde estreou.

No Brasil, Bacurau terá sua primeira projeção no

Festival de Gramado

, como filme de abertura fora de competição, no dia 16 de agosto. A estreia nas salas brasileiras será no dia 29 de agosto, com distribuição da Vitrine Filmes. O prêmio em Munique prevê 50 mil euros em equipamentos Arri para o próximo filme dos realizadores.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta