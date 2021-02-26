Axl Rose aparece em novo episódio do desenho Scooby-Doo

Axl Rose em episódio de Scooby-Doo Crédito: Boomerang

O vocalista do Guns N' Roses, Axl Rose, aparece em uma versão animada dele mesmo no episódio "Scooby-Doo e Guess Who?", do desenho Scooby-Doo. O episódio vai ao ar na noite desta quinta-feira (25), no canal americano Boomerang, e depois será disponibilizado em streaming, segundo a revista Rolling Stones.

No desenho, Fred, Velma, Daphne, Salsicha e Scooby estão fazendo uma viagem pela Rota 66 e se metem em uma enrascada. Daphne quer investigar uma lanchonete abandonada "para ver se eles têm wi-fi dentro" e eles acabam encontrando Axl, que já conhece Salsicha e Scooby. O trio ainda tem um aperto de mão secreto.

"E aí, gangue de mistério", diz Rose. "Eu estava começando a pensar que vocês não apareceram."

Esta não é a primeira vez que o vocalista do Guns N 'Roses aparece como ele mesmo em um desenho animado. Em 2018, Axl fez uma ponta no desenho "New Looney Tunes", uma versão da atração intitulada no Brasil "A Turma do Pernalonga", de personagens como Pernalonga, Patolino, Frajola, Papa-Léguas, Gaguinho e Piu-Piu.

Axl lançou a música "Rock the Rock", com sonoridade que lembra a do AC/DC, banda com a qual Axl fez turnê em 2017, enquanto o vocalista Brian Johnson se recuperava de um problema de audição.

No episódio, Axl dubla um personagem com sua aparência que pede direções para o Pernalonga sobre como chegar ao Civic Center, onde sua banda, chamada Steel Underpants (roupas íntimas de aço, em inglês), faria um show. "Você é o Axl Rose?", pergunta Pernalonga, ao que o personagem responde: "Espero que sim; estou usando a cueca dele".

Quando os personagens o alertam de que um asteroide gigante estava prestes a atingir a Terra, Axl diz que seus novos alto-falantes podem "derrubar montanhas". "Você está pensando o que eu estou pensando?", responde Pernalonga, ao que Axl replica, irônico: "Que eu deveria voltar a usar uniformes de basquete e saiote escocês?", em citação a seus figurinos na década de 1990.