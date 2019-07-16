Home
Austin Butler será Elvis Presley em filme sobre cantor

Longa será dirigido poe Baz Lurmann, mesmo cineasta que dirigiu "O Grande Gatsby" e "Moulin Rouge"

Agência Folha Press

Publicado em 16 de julho de 2019 às 10:58

 - Atualizado há 6 anos

O ator Austin Butler Crédito: Theo Wargo/Reprodução/Instagram @austinbutler

Depois de muitos sites especularem quem estaria no elenco da cinebiografia de Elvis Presley e muitos nomes rodarem as manchetes em diversos sites e jornais, o ator que viverá uma das maiores lendas da música mundial foi revelada.

Em informações divulgadas pela revista Variety e posteriormente confirmadas pelas redes sociais dos envolvidos, o ator Austin Butler, 27, dará vida à Elvis Presley no longa-metragem dirigido pelo cineasta Baz Lurmann, de filmes como "O Grande Gatsby" (2013) e "Moulin Rouge" (2001).

Segundo o que o diretor contou à reportagem da revista americana, foram feitos diversos testes tanto de performance quanto de atuação no final do mês de junho para ele conseguir bater o martelo sobre quem daria vida ao músico nas telonas.

Lurmann contou que buscou um ator que pudesse interpretar a grandiosidade tanto interna quanto externa do músico. "Eu sabia que não poderia fazer esse filme se o elenco não estivesse absolutamente certo, e nós procuramos por um ator com a habilidade de evocar o singular movimento natural e as qualidades vocais dessa estrela inigualável, mas também a vulnerabilidade interior do filme artista".

Além de Butler, outros atores conhecidos também estiveram no páreo para viver esse personagem, tais como Ansel ElgortMiles Teller, Aaron Taylor-Johnson e o músico Harry Styles.

> Harry Styles usa look andrógino no Met Gala 2019; veja fotos

O ator que será Elvis Presley, que morreu em 1977, já esteve em outros filmes como "Era Uma Vez em...Hollywood", de Quentin Tarantino, e a comédia "Os Mortos Não Morrem", de Jim Jarmush. Além dele, o ator Tom Hanks, 63, já faz parte do elenco e viverá o coronel Tom Parker, lendário empresário que controlou toda a carreira de Elvis.

