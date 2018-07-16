FILMAGENS

Atrizes de 'Downton Abbey' falam sobre anúncio de filme nas redes sociais

Michelle Dockery, Laura Carmichael e Joanne Froggatt celebraram o início da produção do longa

Publicado em 16 de julho de 2018 às 10:43 - Atualizado há 6 anos

As atrizes Michelle Dockery e Laura Carmichael celebraram o anúncio oficial da produção de filme baseado na série 'Downton Abbey' Crédito: Instagram / @larrycarmichael

As atrizes Michelle Dockery, Laura Carmichael e Joanne Froggatt, do elenco original da série "Downton Abbey", celebraram nas redes sociais o anúncio oficial de que um filme continuando a série britânica está em rota de produção.

Michelle, que interpretou Lady Mary Crawley na série, usou uma foto dela com Laura Carmichael - que interpreta sua irmã na história - para comentar o anúncio. "O segredo está liberado... Animada para anunciar que Downton está chegando para a telona. As filmagens começam neste verão", revelou.

Laura Carmichael, que viveu Lady Edith Crawley na história, também escolheu uma foto com Michelle para celebrar a notícia. "Alguém disse filme? Estou tão animada! Downton Abbey está chegando para a telona!"

A atriz Joanne Froggatt, que interpreta a empregada Anna Smith, também compartilhou uma imagem enquanto interage com Michelle - as personagens de ambas são muito próximas na história. "Vocês estão tão animados quanto nós sobre o filme? É oficial!", escreveu.

A notícia de que um filme da série "Downton Abbey" está em rota de produção foi anunciada pelos perfis oficiais da série no Twitter e no Instagram.

Ainda não foram divulgados detalhes do enredo do filme, mas ele vai continuar a história a partir de 1926, ano em que a série terminou. "Quando a série terminou era o nosso sonho dar de presente aos fãs um filme", disse Gareth Neame, um dos produtores, ao jornal britânico The Guardian. "Agora as estrelas estão alinhadas e finalmente podemos entrar em produção", afirmou.

Já se sabe, no entanto, que o roteiro está sendo escrito pelo criador da série, Julian Fellowes, e terá a direção de Brian Percival, que comandou a adaptação para os cinemas de "A Menina Que Roubava Livros".

Em seis temporadas, "Downton Abbey" ganhou três Globos de Ouro e 15 Emmys, se tornando a série estrangeira mais premiada na história da televisão norte-americana.

