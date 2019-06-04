Atração do Santa Jazz, Alza Alves faz show de aquecimento em Vitória

Vitória, a carioca Alza Alves está com duas apresentações marcadas para este mês de junho no Estado. Atração do Santa Teresa na próxima semana, a artista fará antes um show de “aquecimento” na Capital. Cantora radicada em, a cariocaestá com duas apresentações marcadas para este mês de junho no Estado. Atração do Santa Jazz , festival de música que acontece emna próxima semana, a artista fará antes um show de “aquecimento” na Capital.

Alza sobe ao palco do Palácio Sônia Cabral nesta sexta-feira (7), às 20h, no Centro. Já a apresentação no Santa Jazz é no dia 15 de junho, às 13h. Ambos os shows terão entrada gratuita.

“Tenho expectativas muito positivas em relação ao show de Vitória. O teatro tem uma estrutura muito legal e, neste momento conturbado de descaso com a cultura, é importante ver que o Estado tem esse diferencial de valorização”, pontua Alza, em entrevista ao Gazeta Online. “Espero que as apresentações agradem o público. Para mim, é uma grande alegria poder participar de um festival importante. Sinto que o plano deu certo nesse sentido”, acrescenta.

O setlist do show será o mesmo nas duas ocasiões e engloba as oito músicas do álbum “Aproximadamente Eu” (2016), além de composições de Caetano Veloso, Milton Nascimento e Vicente Paiva. Na apresentação, Alza é acompanhada pelo time de músicos Edu Szajnbrum (percussões), Fábio Calazans (violão e guitarra), Roger Bezerra (teclado), Hugo Maciel (baixo) e Andréa Ramos (backing vocal).

“Eu estou acompanhada de uma superbanda. O disco ‘Aproximadamente Eu’ está me rendendo muita coisa legal. Nesses espaços de apresentação, tenho contato com um público muito diferente, que vai no meu show sem conhecer meu trabalho e gostam do álbum. O CD tem muita reprodução nas plataformas digitais”, relata a cantora.

Ouça o disco:

INCLUSÃO

As duas apresentações de Alza Alves terão uma tradutora de Libras interpretando as músicas para deficientes auditivos. A medida, conta a cantora, tem como objetivo tornar a arte e a cultura mais inclusivas.

“É uma coisa que a gente colocou no projeto desde o início e que me interessa muito na profissão. Precisamos pensar na acessibilidade para além de rampas em teatro e ampliar o público consumidor de arte e cultura. Com a intérprete de Libras, a pessoa com deficiência auditiva pode ter uma ideia mais completa do show”, diz.

MÚSICA NA VEIA

Cantora, compositora, professora de canto, fonoaudióloga e preparadora vocal, Alza diz que já cantava antes mesmo de começar a falar e relata que faltam horas no dia para realizar tudo que gostaria.

“Minha família era muito musical, cresci com uma musicalidade grande”, afirma.

Aos oito anos de idade, ela já tinha certeza que queria trabalhar com música. “Minha irmã me levou em um show do Ernesto Pascoal, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (MAM) e isso foi extremamente impactante para mim. Tive certeza do que queria seguir e nunca mais saí dessa”, relata.

Com novas composições saindo do forno, ela espera lançar um próximo disco até o ano que vem.

SERVIÇO

Alza Alves - “Aproximadamente Eu"

Vitória

Quando: sexta-feira (7), às 20h

Local: Palácio Sônia Cabral, Praça João Clímaco, Centro, Vitória

Entrada gratuita.

Santa Teresa

Quando: sábado (15), às 13h

Local: Palco da Fames, no Festival Santa Jazz, em Santa Teresa

Entrada gratuita.