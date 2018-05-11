Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
CINEMA

Ator de 'Deadpool 2' escreve carta pedindo aos fãs para não dar spoilers

Ryan Reynolds escreveu como protagonista do filme, numa sátira ao que o diretor de 'Vingadores: Guerra Infinita' fez

Publicado em 10 de Maio de 2018 às 21:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 mai 2018 às 21:50
Ryan Reynolds escreve carta como Deadpool pedindo para fãs não darem spoiler do filme Crédito: Montagem
Antes do lançamento de "Vingadores: Guerra Infinita", os diretores Joe e Anthony Russo divulgaram uma carta oficial para os fãs do mundo todo pedindo a eles que não dessem "spoilers" logo após a estreia do filme. A dupla queria garantir que todos pudessem assistir ao longa e se surpreenderem com a produção.
Agora, foi a vez de Ryan Reynolds pedir de uma maneira bem-humorada que os fãs não deem "spoilers" de "Deadpool 2". Escrevendo como o protagonista do filme, o anti-herói Deadpool, a carta é repleta de frases sem sentido e palavrões, como o personagem.
> Leia mais notícias do Divirta-se
"Só algumas poucas pessoas sabem o roteiro de verdade do filme. Uma delas não é o Ryan Reynolds. Nós estamos pedindo a vocês que após assistirem Deadpool 2 não falem p**** nenhuma das coisas legais que acontecem no filme. Seria bem chato estragar para todo mundo que o Deadpool morre. Estou brincando. Não estou brincando. Estou brincando?", diz um trecho da carta.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo semanal: previsões dos signos de 27 de abril a 03 de maio de 2026
Polícia divulga vídeo de racha que terminou em acidente na Leste-Oeste
Polícia divulga vídeo de racha e pede prisão de namorado de universitária morta no ES
Imagem de destaque
O que o consumo de carne de burro na Patagônia revela sobre a atualidade da Argentina

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados