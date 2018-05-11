Ator de 'Deadpool 2' escreve carta pedindo aos fãs para não dar spoilers

Antes do lançamento de "Vingadores: Guerra Infinita", os diretores Joe e Anthony Russo divulgaram uma carta oficial para os fãs do mundo todo pedindo a eles que não dessem "spoilers" logo após a estreia do filme. A dupla queria garantir que todos pudessem assistir ao longa e se surpreenderem com a produção.
Agora, foi a vez de Ryan Reynolds pedir de uma maneira bem-humorada que os fãs não deem "spoilers" de "Deadpool 2". Escrevendo como o protagonista do filme, o anti-herói Deadpool, a carta é repleta de frases sem sentido e palavrões, como o personagem.
"Só algumas poucas pessoas sabem o roteiro de verdade do filme. Uma delas não é o Ryan Reynolds. Nós estamos pedindo a vocês que após assistirem Deadpool 2 não falem p**** nenhuma das coisas legais que acontecem no filme. Seria bem chato estragar para todo mundo que o Deadpool morre. Estou brincando. Não estou brincando. Estou brincando?", diz um trecho da carta.