Ator de 'Deadpool 2' escreve carta pedindo aos fãs para não dar spoilers

Ryan Reynolds escreve carta como Deadpool pedindo para fãs não darem spoiler do filme Crédito: Montagem

Antes do lançamento de "Vingadores: Guerra Infinita", os diretores Joe e Anthony Russo divulgaram uma carta oficial para os fãs do mundo todo pedindo a eles que não dessem "spoilers" logo após a estreia do filme. A dupla queria garantir que todos pudessem assistir ao longa e se surpreenderem com a produção.

Agora, foi a vez de Ryan Reynolds pedir de uma maneira bem-humorada que os fãs não deem "spoilers" de "Deadpool 2". Escrevendo como o protagonista do filme, o anti-herói Deadpool, a carta é repleta de frases sem sentido e palavrões, como o personagem.