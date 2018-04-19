Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
PRÊMIO

Associação de Críticos de Arte anuncia vencedores do seu prêmio anual

Para a premiação deste ano, que honra personalidades que se destacaram em 2017, foram escolhidos vencedores em 10 categorias

Publicado em 18 de Abril de 2018 às 22:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 abr 2018 às 22:34
Rosana Paulino ganhou o Prêmio Mário Pedrosa, de artista de linguagem contemporânea Crédito: Reprodução/Site Oficial da artista
A Associação Brasileira de Críticos de Arte anunciou nesta quarta-feira, 18, a lista de vencedores do Prêmio ABCA, que homenageia artistas visuais, curadores, críticos, autores e instituições culturais que promoveram as artes e a cultura brasileira no ano anterior.
Para a premiação deste ano, que honra personalidades que se destacaram em 2017, foram escolhidos vencedores em 10 categorias. Entre os destaques, o prêmio de melhor exposição foi para Amélia Toledo - Lembrei que esqueci, apresentada no Centro Cultural Banco do Brasil. Já o troféu pela curadoria foi para Regina Teixeira de Barros, responsável pela exposição Anita Malfatti: 100 anos de arte moderna, no Museu de Arte Moderna de São Paulo.
Os vencedores são escolhidos por meio de uma votação de cerca de 150 associados da ABCA em todo o Brasil. A entrega dos troféus, criados pela artista Maria Bonomi, será no dia 22 de maio, às 20h, no Teatro do SESC Vila Mariana.
>> Leia mais notícias do Divirta-se
Além de laurear os vencedores, a Associação vai também fazer, no evento, homenagens a Renina Katz, Teresinha Soares e Zoravia Bettiol.
Confira, a seguir, a lista completa de vencedores do Prêmio ABCA:
Prêmio Gonzaga Duque, de crítico filiado pela atuação durante o ano
Luiz Camillo Osório
Prêmio Sérgio Milliet, de autor por pesquisa publicada
Fernando Cocchiarale, André Severo e Marilia Panitz - Artes Visuais, Coleção Ensaios Brasileiros Contemporâneos. São Paulo: Edição Funarte, 2017
Prêmio Mário Pedrosa, de artista de linguagem contemporânea

Rosana Paulino
Prêmio Ciccillo Matarazzo, de personalidade atuante na área
João Moreira Salles
Prêmio Mário de Andrade, de trajetória de crítico filiado ou não
Icleia Cattani
Prêmio Clarival do Prado Valladares, de artista pela trajetória
Anna Maria Maiolino
Prêmio Maria Eugênia Franco, de curador pela exposição
Regina Teixeira de Barros, pela curadoria da exposição Anita Malfatti: 100 anos de arte moderna, MAM, São Paulo, 2017
Prêmio Rodrigo Mello Franco de Andrade, de instituição pela programação
Bienal Internacional de Curitiba
Prêmio Paulo Mendes de Almeida, de melhor exposição

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A Riqueza das Nações': como livro escrito há 250 anos ainda influencia nossas vidas
Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados