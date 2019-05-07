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Assinantes da HBO que se sentem lesados podem ter desconto na assinatura

Declaração é do Procon-SP após clientes reclamarem de problemas para acessar aplicativo

Publicado em 

07 mai 2019 às 15:56

Publicado em 07 de Maio de 2019 às 15:56

16/04/2019 - Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) e Jon Snow (Kit Harington) no primeiro episódio da oitava e última temporada de 'Game of Thrones' Crédito: HBO/Divulgação
Os assinantes da HBO que se sentiram lesados por não conseguir assistir à série "Game of Thrones" podem registrar uma reclamação no Procon-SP. O consumidor pode ter o direito a um abatimento no valor da assinatura.
Pelo segundo domingo consecutivo, a HBO recebeu diversas queixas de seus espectadores que acompanhavam os últimos episódios da série "Game of Thrones", que exibe sua oitava temporada.
Quem estava na lista dos insatisfeitos pode entrar em contato com a empresa pedindo o abatimento proporcional ao preço que pagou ou até o cancelamento do contrato sem nenhum ônus, segundo informou o Procon-SP. 
Quem não conseguir uma solução direto com a empresa, deve registrar a queixa no Procon com dia e a hora em que houve a falha na prestação do serviço. 
"Nos contatos feitos com a empresa por escrito, o consumidor deve guardar esses documentos. Se forem por telefone, deve anotar o dia/hora, nome do atendente e número de protocolo. Essas informações servem de base para o registro de uma reclamação num órgão de proteção e defesa do consumidor", informou o Procon.
RECLAMAÇÕES
Os fãs começaram a relatar as queixas já no segundo episódio, exibido no dia 21 de abril, que demorou alguns minutos para constar no sistema. 
No HBO Go (R$ 34,90 por mês), alguns espectadores afirmaram que demoraram mais de meia hora para conseguir assistir ao terceiro episódio, que ficava "carregando" ou deslogava o usuário repetidas vezes. Exibido na última semana, durante o dia 28 de março, ele foi o responsável por a HBO receber 698 reclamações através do Reclame Aqui. 
O número é alto se comparado ao período de 1º de abril a 5 de maio do ano passado, quando a HBO recebeu apenas 17 reclamações - no mesmo período, em 2019, foram 3.193.
Neste quarto e mais recente episódio, alguns espectadores relataram que, após uma hora tentando, desistiram de assistir. A principal reclamação foi de que o serviço de streaming do canal ficou fora do ar ou apresentou instabilidades durante todo o horário de exibição da série.

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