Artistas brasileiros participam da Art Dubai, nos Emirados Árabes

Obra de Luiz Roque, que participará da Art Dubai Crédito: Divulgação

Cinco artistas brasileiros participarão da feira Art Dubai, nos Emirados Árabes, como residentes. Segundo a Anba (Agência de Notícias Brasil-Árabe), eles passarão entre quatro e oito semanas naquele principado para produzir as obras que serão exibidas durante o evento, de 20 a 23 de março. Há outros oito artistas latino-americanos no mesmo projeto, incluindo representantes da Argentina, de Cuba e também do Uruguai.

Os brasileiros são Flora Rebollo, Luiz Roque, Alexandre da Cunha e Laura Lima. A curadoria do projeto será feita pela brasileira Fernanda Brenner e pela emirati Munira Al Sayegh. O brasileiro Marcelo Moscheta, que não participa da residência em si, exibirá sua pintura "A Grande Árvore" durante a feira -um dos eventos de referência para a arte no Oriente Médio. Ao todo, 90 galerias participam da Art Dubai, incluindo as brasileiras Galeria Vermelho, Gentil Carioca, Casa Triângulo, Mendes Wood DM, Galeria Pilar e Galeria Luisa Strina.