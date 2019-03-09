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Feira-Dubai

Artistas brasileiros participam da Art Dubai, nos Emirados Árabes

Os brasileiros são Flora Rebollo, Luiz Roque, Alexandre da Cunha e Laura Lima

Publicado em 

09 mar 2019 às 12:17

Publicado em 09 de Março de 2019 às 12:17

Obra de Luiz Roque, que participará da Art Dubai Crédito: Divulgação
Cinco artistas brasileiros participarão da feira Art Dubai, nos Emirados Árabes, como residentes. Segundo a Anba (Agência de Notícias Brasil-Árabe), eles passarão entre quatro e oito semanas naquele principado para produzir as obras que serão exibidas durante o evento, de 20 a 23 de março. Há outros oito artistas latino-americanos no mesmo projeto, incluindo representantes da Argentina, de Cuba e também do Uruguai.
Os brasileiros são Flora Rebollo, Luiz Roque, Alexandre da Cunha e Laura Lima. A curadoria do projeto será feita pela brasileira Fernanda Brenner e pela emirati Munira Al Sayegh. O brasileiro Marcelo Moscheta, que não participa da residência em si, exibirá sua pintura "A Grande Árvore" durante a feira -um dos eventos de referência para a arte no Oriente Médio. Ao todo, 90 galerias participam da Art Dubai, incluindo as brasileiras Galeria Vermelho, Gentil Carioca, Casa Triângulo, Mendes Wood DM, Galeria Pilar e Galeria Luisa Strina.
Segundo a página da feira, o programa de residência, neste ano voltado à America Latina, "encoraja artistas à imersão na cena local de arte para criar uma obra que mescle sua prática artística distinta com seus arredores". A participação ocorre apenas mediante convite do evento.

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