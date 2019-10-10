Exposição

Artista visual Lando abre exposição que destaca a própria sombra

Exposição "Sombras", de Orlando da Rosa Farya, o Lando, traz 15 fotografias com a projeção da sombra do artista em superfícies

Publicado em 10 de outubro de 2019 às 08:04 - Atualizado há 6 anos

A exposição "Sombra" explora um caráter positivo da sombra Crédito: Lando

O processo mecânico da gravação de imagens pela fotografia consiste na captura da luz por uma superfície sensível. Ou seja, não existe fotos sem a presença de iluminação. A própria palavra “fotografia” atesta isto, já que ela significa, em sua raiz no grego, “desenhar com a luz e contraste”.

E é o destaque da oposição da luz que a exposição “Sombras” realça. A mostra do artista visual Orlando da Rosa Farya, o Lando, apresenta 15 autorretratos com projeções da própria sombra de Lando em superfícies, causando um impacto plástico e até mesmo humorístico.

Em entrevista para A GAZETA, Lando conta que essas imagens são o resultado de pesquisas. “Me interessou e eu comecei a estudar toda a Mitologia da sombra e também em outras áreas do conhecimento, como ciências sociais e literatura”, conta.

Há na Mitologia grega uma passagem que a pintura teria surgido do fato de o homem começar a delimitar o contorno de sua sombra. Uma mulher, ao se despedir de seu marido que partiria para uma viagem, resolveu gravar com um carvão a imagem do amado a partir da projeção da sombra dele na parede.

Coincidentemente assim também começou Lando a usar a sombra como elemento artístico. Com sete anos, o futuro artista se divertia representando a imagem de sua família num quadro negro. Bastante tempo depois, ele começou a ter a percepção da possibilidade do uso da sombra como elemento poético.

"Eu saio para fazer museologia, viajo. Eu paro para perceber as variedades das tonalidade da sombra, como é que ela vai se intensificando conforme a hora do dia, como vai passando, como vai perdendo densidade, as colorações que ela assume conforme a angulação de sol. É um procedimento lúdico." Lando Artista

O artista, que não se considera um fotógrafo, conta que, apesar de saber do caráter negativo carregado pela sombra no Ocidente, a ideia da exposição é de ter uma outra abordagem. “Me interessa mais esse aspecto evanescente da sombra, que é um caráter valorizado pelos orientais. Existe um elogio da sombra no Oriente”, pondera Lando. Ele ainda lembra do atributo identitário, já que a sombra é como um duplo do corpo.

A exposição, que estará aberta para visitas a partir desta quinta-feira (10), marca a primeira exposição individual de Lando no Estado após nove anos. “Sombras” fica em cartaz até o dia 8 de novembro na Mosaico Fotogaleria, na Mata da Praia, e tem entrada gratuita.

SOMBRA

Fotografias do artista plástico Lando



Quando: 9 de outubro de 2019, quarta, a partir das 19h.

9 de outubro de 2019, quarta, a partir das 19h. Onde: Mosaico Fotogaleria. Rua Aristóbulo Barbosa Leão, 500, loja 18, Mata da Praia, Vitória.

Mosaico Fotogaleria. Rua Aristóbulo Barbosa Leão, 500, loja 18, Mata da Praia, Vitória. Visitação: de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h. Até 8 de novembro de 2019

de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h. Entrada franca

Informações: (27) 3024-0307.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta