Artista visual Lando abre exposição que destaca a própria sombra

Publicado em 10 de outubro de 2019 às 08:04
- Atualizado há 6 anos
O processo mecânico da gravação de imagens pela fotografia consiste na captura da luz por uma superfície sensível. Ou seja, não existe fotos sem a presença de iluminação. A própria palavra “fotografia” atesta isto, já que ela significa, em sua raiz no grego, “desenhar com a luz e contraste”.
E é o destaque da oposição da luz que a exposição “Sombras” realça. A mostra do artista visual Orlando da Rosa Farya, o Lando, apresenta 15 autorretratos com projeções da própria sombra de Lando em superfícies, causando um impacto plástico e até mesmo humorístico.
Em entrevista para A GAZETA, Lando conta que essas imagens são o resultado de pesquisas. “Me interessou e eu comecei a estudar toda a Mitologia da sombra e também em outras áreas do conhecimento, como ciências sociais e literatura”, conta.
Há na Mitologia grega uma passagem que a pintura teria surgido do fato de o homem começar a delimitar o contorno de sua sombra. Uma mulher, ao se despedir de seu marido que partiria para uma viagem, resolveu gravar com um carvão a imagem do amado a partir da projeção da sombra dele na parede.
Coincidentemente assim também começou Lando a usar a sombra como elemento artístico. Com sete anos, o futuro artista se divertia representando a imagem de sua família num quadro negro. Bastante tempo depois, ele começou a ter a percepção da possibilidade do uso da sombra como elemento poético.
LandoArtista
O artista, que não se considera um fotógrafo, conta que, apesar de saber do caráter negativo carregado pela sombra no Ocidente, a ideia da exposição é de ter uma outra abordagem. “Me interessa mais esse aspecto evanescente da sombra, que é um caráter valorizado pelos orientais. Existe um elogio da sombra no Oriente”, pondera Lando. Ele ainda lembra do atributo identitário, já que a sombra é como um duplo do corpo.
A exposição, que estará aberta para visitas a partir desta quinta-feira (10), marca a primeira exposição individual de Lando no Estado após nove anos. “Sombras” fica em cartaz até o dia 8 de novembro na Mosaico Fotogaleria, na Mata da Praia, e tem entrada gratuita.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o