Sucesso na França

Artista capixaba expõe no Carrousel du Louvre, em Paris

Franco Kuster terá uma obra exposta de sexta (18) a domingo (20), como parte de um projeto de coletivo de arte do Rio, onde vive atualmente

Publicado em 18 de outubro de 2019 às 08:22 - Atualizado há 6 anos

O ator e artista plástico Franco Kuster segura tela que vai expor no Louvre, em Paris, na França Crédito: Arquivo pessoal

O Carrousel du Louvre - ambiente subterrâneo de Paris, na França, que fica entre o Museu do Louvre e a Place du Carrousel - está prestes a receber uma exposição temporária de vários artistas brasileiros, que fazem parte de um coletivo de arte do Rio de Janeiro. No meio das obras, o quadro de um capixaba também estará em destaque nos ares parisienses. O ator e artista plástico Franco Kuster, de 32 anos, natural de Colatina, no Norte do Espírito Santo, terá o quadro pendurado na galeria entre 18 e 20 de outubro.

"Essa é a minha terceira exposição internacional. A primeira foi em Florença, um coletivo com artistas de várias partes do mundo. Ano passado passei por Lisboa, também. O convite para o Louvre veio ano passado e eu fiquei sem palavras, feliz e muito orgulhoso", conta ele, em entrevista à Gazeta.

O ator e artista plástico Franco Kuster Crédito: Arquivo pessoal

Para o artista, esse é um momento inesquecível da carreira: "A expectativa é a melhor possível e estou muito grato por tudo o que está acontecendo na minha carreira".

"O lançamento da exposição acontecerá nesta sexta (18) e eu não vou estar presente, fisicamente, por conta do espetáculo que estou fazendo aqui no Rio. Mas o quadro estará lá! (Risos). Já estou pensando em duas exposições para o Brasil, sendo uma em São Paulo e uma no Rio de Janeiro e quero muito me programar e organizar para realizar uma vernissage em Vitória. Seria a realização de um sonho" Franco Kuster Ator e artista plástico

O capixaba conta que a exposição selecionou alguns artistas brasileiros, de um coletivo carioca do qual faz parte, o Vivemos Arte. Para a obra dele que foi selecionada, a inspiração foi o amor e troca de afeto.

"A inspiração do meu trabalho sempre parte de algum sentimento interno, dos relacionamentos contemporâneos e principalmente das formas e cores da natureza. Nessa obra, especificamente, se trata do amor, da troca de afeto e mostra que todos nós estamos ligados, conectados e somos responsáveis pela manutenção do planeta terra", explica.

O ator e artista plástico Franco Kuster Crédito: Caio Galucci

TEATRO

Quem vê Franco explorando sua veia artística, nem imagina que ele estudava Relações Internacionais. "Quando sai da minha cidade (Colatina), fui para Belo Horizonte estudar relações internacionais mas acabei morando em frente a uma escola de artes cênicas. No momento em que comecei o curso, eu tinha certeza que era isso que eu queria para a minha vida".

Segundo Franco, a imersão nas artes veio quando se mudou para o Rio, onde mora atualmente. "Sai de Minas e fui para o Rio de Janeiro e por aqui eu entrei no mundo dos musicais. Hoje eu estou em cartaz no Rio de Janeiro com 'Grandes Encontros da MPB', no Teatro Riachuelo", fala ele, que atualmente também trabalha como ator.

