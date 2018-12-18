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Mostra

Artista capixaba confronta corpos ideais em exposição gratuita

Mostra da artista Tete Rocha na Galeria Homero Massena abre para visitação até fevereiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 dez 2018 às 21:47

Publicado em 17 de Dezembro de 2018 às 21:47

Foi a partir da leitura da obra de autoras feministas como Judith Butler e da própria vivência que a artista plástica capixaba Tete Rocha buscou inspiração e montou a exposição Ventos em Vênus Movem Montanhas, aberta hoje, a partir das 19h, na Galeria Homero Massena, em Vitória. A visitação é aberta ao público e segue até o dia 3 de fevereiro de 2019.
Com fotografias (algumas bidimensionais), instalações, objetos, esculturas e vídeo, a mostra propõe o estudo poético sobre os limites e as potencialidades de representação do corpo.
Formada em Artes Plásticas pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e pós-graduada em Gestão Cultural pelo Senac-SP, Tete já atuou como arte-educadora e produtora cultural, e atualmente se especializa em Cenotécnica na capital paulista. A artista percebeu, a partir da própria experiência, que não integrava o padrão de imagem esperado pela sociedade, e resolveu aprofundar-se pelo tema.
Eu sou uma mulher gorda, sempre estive fora desse padrão imposto. Nessa exposição, brinco de várias formas com a questão do peso do corpo, do peso dos peitos, confronto esse corpo com objetos e questiono o que é natural, como essa ideia é construída, explica a artista plástica.
A ideia de Tete é provocar um debate acerca das pressões exercidas pelo patriarcado sobre as mulheres em geral. Durante os estudos que resultaram na exposição, a artista plástica identificou-se principalmente com uma citação de Butler, que defende que o conceito de beleza imposto ao público feminino é usado como uma arma de controle de corpos e de comportamentos.
A partir disso, Tete Rocha provoca reflexões acerca da normatização dos corpos, da relação entre o natural e o manufaturado, e da ideia de beleza como imposição social. Pensei muito sobre isso, sobre a questão da beleza, do encaixe em um padrão, de estar refém da sociedade. Essa noção de patriarcado envolve o trabalho, o capitalismo, o uso de nossas imagens, o domínio do campo político ao econômico, enfim, conclui a artista plástica.
Exposição Ventos em Vênus Movem Montanhas
Quando: Abertura nesta terça-feira (18), às 19h. Visitação até o dia 3 de fevereiro, sempre de segunda a sexta, das 9h às 18h, e aos sábados, das 13h às 17h.
Onde: Galeria Homero Massena. Rua Pedro Palácios, 99, Centro, Vitória.
Entrada gratuita.
Informações: (27) 3223-5590.
 

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