MÚSICA

Ariana Grande lança álbum Thank U e clipe

Clipe é da música 'Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored'

Publicado em 08 de Fevereiro de 2019 às 19:14

08/02/2019 - A cantora Ariana Grande no clipe de 'break up with your girlfriend, i'm bored' Crédito: Youtube/ArianaGrande
Esta sexta-feira, 8, começou com novidades no mundo da música. A cantora Ariana Grande lançou seu novo álbum, Thank U, Next, que conta com 12 músicas - nove delas inéditas. Além da estreia do álbum, a artista também divulgou o clipe da música Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored.
Os lançamentos chegaram apenas dois dias antes do Grammy, maior premiação da indústria musical que ocorre no próximo domingo, 10. A cantora estava confirmada na lista de performances da noite, mas cancelou sua participação no evento por causa de desentendimentos com os produtores.
Ariana teria se sentido insultada após os produtores recusarem que ela cantasse 7 Rings. Durante as negociações, os produtores chegaram a sugerir que Ariana fizesse uma mistura com uma segunda música escolhida por eles, mas a cantora negou. Ela concorre nas categorias Melhor Performance Vocal de Pop, com God Is a Woman, e Melhor Álbum Pop Vocal, com Sweetener.
Conheça o novo álbum de Ariana Grande e assista ao clipe de Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored.

