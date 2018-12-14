Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
MÚSICA

Ariana Grande desiste de pausa na carreira e promete disco em breve

Cantora acaba de lançar mais uma música nova. 'Imagine' já está no Youtube

Publicado em 14 de Dezembro de 2018 às 16:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 dez 2018 às 16:16
Ariana Grande no clipe 'God is a Woman' Crédito: YouTube/ArianaGrandeVevo
Ariana Grande, 25, anunciou que faria uma pausa em sua carreira, após a morte do ex-namorado, em setembro. Desde então, a cantora americana não parou e acaba de liberar mais uma música nova, "Imagine". Mesmo sem videoclipe, o "lyric video' no YouTube passou de um 1 milhão de acessos em menos de 24 horas.
Pelo Twitter, ela anunciou os próximos passos. "Se eu não conseguir dar o disco para vocês neste ano (parece que eu não poderei fazer), vou liberar outra prévia antes do fim do ano. Combinado?", prometeu a cantora.
 
 
Há 20 dias, Ariana já havia lançado "Thank u, Next". O videoclipe da música foi visto por 47 milhões de pessoas no dia de seu lançamento. O vídeo recriou cenas de filmes como "Meninas Malvadas" e "Legalmente Loira" foi também o vídeo com mais espectadores simultâneos em uma estreia na plataforma. .
 
Ariana Grande, que venceu o prêmio de mulher do ano da Billboard, passou o ano desfrutando do sucesso de seu quarto álbum "Sweetener", com o que conquistou três vezes o primeiro lugar da lista de álbuns Billboard 200.
 
Sua última conquista foi em agosto, quando ela emplacou duas canções entre as mais tocadas, "No Tears Left to Cry" e "God Is a Woman" e ainda fez a melhor semana nas plataformas digitais entre os álbuns pop.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Bola e taça da Copa do Mundo 2026
Desinteresse pela Copa bate recorde e alcança 54% dos brasileiros, aponta Datafolha
Uma menina de 12 anos foi socorrida de helicóptero e levada para hospital em Vitória; outras quatro pessoas ficaram feridas
Acidente com três veículos deixa cinco feridos na BR 262
Imagem BBC Brasil
Quem são as vítimas e outras perguntas sobre os ataques a tiros de ex-soldado aos 7 filhos e outra criança nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados