Túnel do tempo

Arci comemora 56 anos com Blacksete, Jackson Lima e Cláudio Bocca

Atrações vão embalar o público com sucessos dos anos 1970 até os dias atuais

Publicado em 5 de julho de 2019 às 14:35 - Atualizado há 6 anos

Clube Arci Crédito: Vagna Ganen - Divulgação

O Clube Arci vai celebrar seus 56 anos neste sábado (6) e a festa será marcada por sucessos que vão dos anos 1970 até chegar a atualidade. O festão, no melhor estilo "flashback", pretende reunir todas as gerações que passaram pelo clube neste tempo de existência, afinal a capacidade do espaço é para 4 mil pessoas.

Quem pisará no palco para animar a comemoração e realizar essa viagem no túnel do tempo são a banda Blacksete, Jackson Lima e Cláudio Bocca. Grande responsabilidade diante da lista de nomes que já passaram pelo local. Para se ter uma ideia, segundo o clube, o primeiro grande artista a se apresentar na casa foi Agnaldo Timóteo.

Com o passar dos anos, Double You, a banda 14 Bis, The Fevers, Banda Blitz, Grupo Revelação, Zeca Pagodinho, Fundo de Quintal, Agêpe, Uns & Outros, Plebe Rude, Nasi, Biquini Cavadão, Luiz Gonzaga, Roupa Nova - ainda quando era "Os Famks" - e Renato & Seus Blue Caps foram alguns dos nomes que agitaram a pista do clube, localizado no Ibes, em Vila Velha.

A banda Blacksete Crédito: Blacksete/Divulgação

Segundo Romero Figueiredo, um dos fundadores do Blacksete, há oito anos eles já se apresentam na casa e estão preparando repertório especial para o sábado (6). "Vamos levar um túnel do tempo para o público fiel e novos visitantes de lá, com músicas que fizeram sucessos na pista a partir dos anos 70", adianta.

O empresário conta que, durante a apresentação, os atuais oito integrantes do Blacksete vão apresentar"mais mais" da blackmusic, soul, disco, pop e rock, nacional e internacional: "Tem Tim Maia, Jota Quest e até eletrônico. Quando a gente toca a galera levanta, se anima... Ninguém fica parado (risos)".

Para ele, a composição e figurino dos artistas também fazem a diferença para a performance em palco. "Todo mundo gosta muito das nossas apresentações e acho que ficam maravilhados com o que fazemos em palco", conta, detalhando que hoje em dia o grupo é formado por cinco sócios, oito artistas e ainda até cinco bailarinos que também se apresentam com as músicas nos shows.

SERVIÇO

Festa de Aniversário do Clube Arci

Atrações: Blacksete, Jackson Lima e banda, Cláudio Bocca

Onde: Clube Arci (Praça Assis Chateaubriand, Ibes, Vila Velha)

Quando: 6 de julho de 2019 (sábado), a partir das 22h

Ingressos: R$ 22 (preço único, ingresso promocional) - Vendas por meio do ClubeArci.com.br ou na bilheteria do local

Informações: (27) 3229-2352 / (27) 99858-0501

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta