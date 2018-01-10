Araketu e Oz Bambaz fazem show na Praia de Itaparica

Araketu fará apresentação no Orla Folia deste ano, em Vila Velha Crédito: Reprodução/Facebook Ara Ketu

O carnaval é logo ali, na orla de Itaparica, em Vila Velha. O espaço será ocupado, no próximo domingo (14), pelo bloco Orla Folia 2018. No evento, Araketu, Oz Bambaz, Kennedy Alves e Banda e DJ Nenenzão vão comandar o som, que começa às 11h, no Quiosque do Vitalino.

Em sua quarta edição, o evento vai ter dois trios elétricos que vão animar o público. Para o organizador da festa, Bruno Vitalino, as expectativas são as melhores e o sucesso de venda de bilheteria da última edição o deixa animado. "Foram milhares de pessoas e nenhuma ocorrência", comemora.

Desta vez, a festa começou a ser planejada há alguns meses e as atrações confirmadas há cerca de duas semanas, quando começaram as vendas dos abadás. "Já vendeu bem e, se sobrar, vamos vender no dia, também", completa.

Para Bruno, o evento também movimenta a economia da região, já que muitos foliões acabam consumindo algo enquanto aproveitam as atrações. "No pós-evento acaba que todo mundo comenta que o saldo sempre é positivo", conclui.

SERVIÇO

Orla Folia 2018

Onde: Concentração no Quiosque do Vitalino (Avenida Estudante José Júlio de Souza, 118, Praia de Itaparica, em Vila Velha)

Quando: Domingo, 14 de janeiro, a partir das 11 horas

Quanto: R$ 25 (3º lote)